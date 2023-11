Armando Evangelista lamenta derrota do Goiás para o Santos: "Temos dificuldade em casa"

Na noite desta quinta-feira (9) o Goiá acabou sendo derrotado pelo Santos na Serrinha, pelo placar de 1 a 0, Julio Cesar Furch, o “imperador” santista apareceu novamente como como o salvador na segunda etapa, e marcou o gol da vitória nos minutos finais do duelo.

Derrota Dura

Após o confronto direto da parte de baixo da tabela, o treinador da equipe Goiana, Armando Evangelista falou um pouco sobre a perda da oportunidade de pontuar, com uma equipe que também luta contra a zona do rebaixamento.

“Nós sabemos que hoje tivemos aqui uma oportunidade grande para poder somar pontos, ficar mais confortável na tabela classificativa. Parece que não foi por falta de tentar. Nós acabamos por ter algumas situações que poderiam ser diferentes tanto na primeira, quanto na segunda parte. A verdade é que o Santos procurou as transições e as bolas paradas para poder ferir o Goiás. Em uma bola parada sofremos um golpe”.

Precisa usar o fator casa!

Foto: Divulgação/Goiás

Evangelista também aproveitou para fazer uma crítica a si mesmo e aos jogadores, alegando que um dos principais motivadores para a fase ruim do clube no campeonato brasileiro, se deve a falta de vitórias em casa, que deveria ser um aspecto positivo para equipe, no entanto, não estão usando ao seu favor.

"Temos que nos queixar por aquilo que não temos feito em nossa casa. É uma situação que temos procurado resolver, temos trabalhado em cima disso, mas a verdade é que a equipe se solta mais fora de casa. Consegue criar chances, fazer gols e ter um jogo positivo, como foi o último (contra o Coritiba). Em casa, tem sido mais difícil."

Próximo Compromisso

O Goiás volta aos gramados neste domingo, tendo de enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, na Arena MRV, território cujo clube de Minas tem um altíssimo aproveitamento, às 18h30. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.