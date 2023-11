Goiás vence Coritiba e respira no Brasileirão

Neste sábado (05), Coritiba e Goiás se enfrentaram no Estádio Couto Pereira em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino levou a melhor e venceu pelo placar mínimo. O gol solitário da noite, foi marcado por Raphael Guzzo.

Com o triunfo longe de casa, os comandados de Armando Evangelista subiram para o 17º lugar, chegando a soma de 35 pontos, a dois de distância do Cruzeiro, primeiro time fora do Z-4. Pelo outro lado, o elenco treinado por Thiago Kosloski segue na vice-lanterna do campeonato, em 19º colocado com 23 pontos conquistados.

Willian Farias, capitão do Coxa na partida, estava pendurado e na etapa inicial foi amarelado por cometer falta em Matheus Babi. Por isso, o camisa 8 é desfalque confirmado para o próximo duelo do Alviverde.

Primeiro tempo apagado

Aos 18 minutos, a equipe paranaense teve uma falta a seu favor. A cobrança parou em Lucas Halter, que tentou o gol de placa, a finalização levou perigo a meta defendida por Gabriel Vasconcelos, antes de sair pela linha de fundo.

Na altura dos 23 minutos, os donos da casa criaram boa oportunidade de tirar o zero do placar. Maurício Garcez saiu cara a cara com Tadeu, que foi melhor no lance, fez a defesa e evitou a clara chance de tento coritibano.

Quando o cronometro apontou o minuto 34, Alano aproveitou a sobra de escanteio, e de perna esquerda, chutou forte rumo ao gol rival. A tentativa bateu na rede pelo lado de fora.

Segundo tempo, vitória confirmada

Marcelino Moreno por pouco não abriu o marcador aos 14 minutos. O camisa 10 foi acionado próximo da área e arriscou o chute direto, que passou tirando tinta da meta adversária.

Com 18 minutos, o Goiás teve uma chance de outo para ficar a frente do resultado. Anderson Oliveira invadiu a área do Coxa e disparou em direção ao gol, a tentativa do camisa 70 passou pelo goleiro e ia em direção à rede, mas Victor Luis conseguiu afastar o perigo no último momento.

Logo em seguida, aos 24, os visitantes conseguiram o gol. Guilherme Marques recebeu bom passe no flanco direito, partiu na velocidade com destino à meta rival, fez o chute, defendido pelo goleiro. Entretanto, Raphael Guzzo aproveitou a sobra e colocou para o fundo da rede, 1 a 0 para o Esmeraldino.

De olho no calendário, torcedor!

O Coxa volta a campo na próxima quarta-feira (08). Longe de seus domínios, o Coritiba visita o América-MG. A bola rolará a partir das 19h (horário de Brasília).

Por sua vez, o Esmeraldino tem compromisso agendado na quinta-feira (09). Às 19h, em casa, o Goiás enfrentará o Santos, em duelo de seis pontos na luta contra o rebaixamento.