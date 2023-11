Em meio a briga contra o rebaixamento, Goiás e Santos duelam na Serrinha

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Goiás recebe o Santos nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambas as equipes brigam contra o rebaixamento e possuem apenas três pontos de distância na pontuação.

Como chegam as equipes?

O Goiás vem de vitória na última rodada, após vencer o Coritiba fora de casa. O triunfo deu esperanças à torcida esmeraldina, apesar da má fase recente da equipe. Nos últimos 13 jogos, foram apenas duas vitórias, números não muito bons na briga contra o Z-4. Os comandados de Armando Evangelista ocupam a 18ª posição, com 35 pontos, podendo sair da zona da degola nesta rodada.

O Santos, por outro lado, vem de um empate amargo contra o Cuiabá, em casa, na última rodada. Porém, o alvinegro ocupa a 14ª posição, com 38 pontos e está há quatro rodadas invicto, conseguindo se afastar um pouco do fantasma da série B.

Os três pontos da partida, independente do lado vencedor, trariam mudanças significativas à tabela do campeonato.

Retrospecto

Em um histórico acirrado no confronto, a vantagem é santista. Em 51 jogos oficiais, foram 19 vitórias do Santos, contra 16 do Goiás, além de 16 empates.

No primeiro turno, vitória do Peixe por 4 a 3, após jogaço na Vila Belmiro.

Desfalques

Armando Evangelista não possui desfalques e irá armar o Esmeraldino com força máxima. Já Marcelo Fernandes, não poderá contar com João Basso, Dodô e Soteldo, lesionados. Além deles, Dodi está suspenso e também está fora.

Prováveis escalações

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morellii, Raphael Guzzo e Guilherme; Anderson Oliveira, Matheus Babi e Guilherme Marques

Técnico: Armando Evangelista

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Jean Lucas e Nonato (Lucas Lima); Maxi Silvera, Marcos Leonardo e Mendoza

Técnico: Marcelo Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA)