Chapecoense tropeça diante do CRB e se complica na Série B

Na noite desta terça-feira (07), Chapecoense e CRB mediram forças no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O embate entre Verdão e Galo foi válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa levaram a melhor e venceram por 3 a 2. Hyuri, João Paulo e Léo Pereira marcaram para o Alvirrubro, enquanto Bruno Leonardo e Marco Antônio balançaram as redes pelo lado alviverde.

Com o triunfo conquistado em seus domínios, a equipe comandada por Daniel Paulista permaneceu na 10ª posição com 53 pontos conquistados. Pelo outro lado, o elenco treinado por Claudinei Oliveira perdeu a chance de escapar do Z-4, e continua em 18º lugar, tendo 33 pontos na conta.

Ramon, zagueiro e capitão da equipe alagoana, estava pendurado. Ao apagar das luzes, o defensor foi amarelado. Portanto, é baixa confirmada no próximo compromisso do CRB.

Primeiro tempo

Aos 11 minutos, Hyuri tirou o zero do marcador. Em jogada criada a partir de uma cobrança de falta pelo flanco direito do campo de ataque dos mandantes, Mike recebeu na linha de fundo da área, e apenas tocou para o camisa 19, que mandou na parte superior do gol para abrir o placar, 1 a 0.

Logo em seguida, com 16 minutos de jogo, a Chape descontou. A bola, alçada na área após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, contou primeiro com o toque de Gustavo Cazonatti para Bruno Leonardo, que de cabeça e com desvio do goleiro rival, diminuiu para o Verdão, 1 a 1.

Nos acréscimos, o CRB marcou novamente. Pelo canto direito do gramado, Diogo Hereda cruzou para João Paulo, sem perder tempo, o meio-campista tratou de finalizar de primeira para colocar novamente os donos da casa a frente do placar, 2 a 1.

Segundo tempo

Quando o cronometro apontou pouco mais de 25 minutos, o Galo Alagoano ampliou. Léo Pereira aproveitou o erro na saída de bola do adversário e partiu em velocidade e chegou a área rival, onde arriscou o chute e correu para o abraço, 3 a 1.

Três minutos se passaram até a Chapecoense anotar outro tento. Marco Antônio valeu-se da cochilada da defesa do CRB, que acreditou na saída de bola pela linha de funda. Na esperança, o atacante tomou retomou a posse para o Alviverde, ajeitou o corpo e arriscou o chute, que morreu no fundo do gol, 3 a 2.

De olho no calendário, torcedor!

A matemática é amiga do CRB, que pelas contas, ainda tem chances de garantir o acesso para a elite do futebol brasileiro. Para isso, precisa vencer o próximo duelo, que acontece no sábado (11), às 17h (horário de Brasília). O oponente da vez será o Avaí.

Por sua vez, a Chapecoense luta contra o descenso para a terceira divisão nacional. Para fugir do rebaixamento, o Furacão do Oeste tem de triunfar em casa no próximo sábado (11), em partida contra o Botafogo-SP. A bola rolará a partir das 17h.