Mano valoriza vitória, mas reforça atenção na reta final: "Não podemos relaxar"

O Corinthians conquistou uma vitória crucial fora de casa ao derrotar o Grêmio por 1 a 0 na tarde deste domingo (12). Mesmo jogando com um jogador a menos praticamente durante toda a partida, o Timão demonstrou garra e determinação, assegurando três pontos valiosos para se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento.

Após a vitória, o treinador Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva. Além de enaltecer a dedicação dos jogadores, Mano não economizou nas críticas ao árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

"Sem dúvida temos que valorizar muito a vitória, fundamental no momento em que estamos atravessando. São jogos muito duros, temos visto jogos de nossos adversários no campeonato, é um detalhe para cá ou para lá. Tenho que elogiar muito o comportamento, a entrega, não só para construir a vitória com um a menos e também para segurar depois. É importante dizer que iniciamos 11 contra 11 melhor. Já tinha chegado duas vezes antes do pênalti que não foi marcado, e o fato de não ter marcado no campo provavelmente ocasionou o lance da expulsão do Bruno. A entrada foi indiscutível para cartão vermelho, mas se marca o pênalti o lance não existe. E claro que interfere no jogo, tanto que, depois, 10 contra 10, voltamos a criar chance de gols."

"Arbitragem começou mal. Ao não dar uma penalidade máxima que é unanime, e ainda coisas com o jogo, porque logo em seguida ficamos com dez. Outra realidade se estabelece no jogo: um time que também queria jogar agora precisa segurar o jogo, a bola, você traz outras coisas para isso. Eu não vi o lance a que Renato está se referindo, mas comparado com o nosso deve ter sido menos. Mas dou o direito a todos de reclamar, quando sou prejudicado também reclamo. A gente precisa unificar mais as coisas, ter uma lisura e transparência maiores, para não se sentir prejudicado e aventar outras coisas que não são do jogo. Até ouvi um torcedor atrás de mim dizer que no primeiro turno teve um pênalti claro para o Grêmio, mas eu não estava lá, não tenho nada a ver com isso. Não dá para compensar as coisas."

Foco

Mesmo agora longe dos perigos da degola, o comandante alvinegro reforçou a importância de não relaxar no campeonato. "A gente ainda não pode projetar 2024, porque, se a conta é 45 ou 46, nós ainda não atingimos a meta. Não podemos relaxar. O primeiro jogo é contra o Bahia, a uma equipe que está entre as colocações que estamos. Vamos aproveitar a vitória para dar confiança, para que nos ajude a resolver esta questão logo. Depois sim, pensar esta questão mais a frente."

Importante nos últimos jogos, Mano Menezes foi perguntado sobre o atacante Romero "Futebol é muito duro porque não reconhece ninguém nunca nos méritos. Você pode fazer muita coisa no clube, daqui a pouco está meio abaixo, e todos esquecem. Romero sempre foi esse jogador no Corinthians: se doa, sempre fez gols. Não é goleador, mas sempre tem contribuições com dez ou 12 gols, e isso ajuda muito. Para fazer 100 gols na temporada precisamos de ajudantes, e Romero é um bom ajudante. Hoje ele foi perfeito na recuperação, e muito bem quando ficamos com um homem a menos. O Grêmio teve muitos cruzamentos na área, e exemplifica como nossa marcação foi boa: preencheu os espaços com os volantes, que foram brilhantes no balanço na frente da área. Todos estão de parabéns."

Perspectivas

Por fim, o técnico foi questionado quanto às suas perspectivas no Corinthians. "Quando a gente está neste lugar, não podemos pensar que vira a chave muito rápido porque não vira, ela desvira muito rápido. Vamos cuidar disso primeiro, sair das últimas posições. A equipe já está produzindo para sair, isso é o mais importante. Já tivemos jogos em que jogamos bem parte do jogo, agora é ajustar para a equipe terminar os jogos mais inteira, porque isso é importante. Temos muitos jogadores de boa qualidade que estavam escondidos neste emaranhado que estávamos vivendo."

Como fica?

A vitória levou o Corinthians aos 44 pontos, ocupando a décima primeira posição e praticamente assegurando o time contra o rebaixamento, pensando no "cálculo dos 45".

O próximo desafio da equipe paulista será contra o Bahia, na Neo Química Arena. O confronto está agendado para o dia 25 de novembro, em razão da pausa do Brasileirão para a observância da Data Fifa.