Corinthians recebe Athletico PR na Neo Quimica Arena buscando volta ao G-12

Na noite desta quarta-feira (01) às 19h, na Neo Quimica Arena, o Corinthians recebe o Athletico PR pela 29° rodada do Brasileirão. Enquanto o Timão busca a vitória para alcançar a zona de classificação para a Sul-Americana, Furacão precisa do triunfo para voltar ao G6 e se qualificar para a próxima Libertadores.

Retrospecto

No retrospecto geral, o Corinthians leva ligeira vantagem ao conseguir 22 vitórias e 21 empates, enquanto Furacão tem 17 triunfos nas 60 partidas disputadas. Quando a partida é disputada com mando da equipe paulista, a vantagem segue sendo do Timão, que em 28 jogos, venceu 10, empatou 11 e perdeu outras 8.

Em busca da primeira vitória em casa, Mano Menezes tem desfalques de peso

Desde que retornou ao Timão, Mano Menezes ainda não venceu jogando em casa e conquistou apenas três empates pelo placar de 1 a 1. Para tentar o primeiro triunfo, o treinador não contará com o lateral Fábio Santos e o volante Fausto Vera, que estão suspensos. Para a reposição, devem entrar os jovens Matheus Bidu pela lateral e Gabriel Moscardo no meio-campo.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Caetano (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto.

Wesley Carvalho chega com ótimas novidades para a partida

Com a volta de Fernandinho, Hugo Moura deve figurar entre os reservas. Outros que retornam e ficam à disposição são os volantes Christian e Alex Santana. Com todas essas notícias positivas, o Furacão do técnico Wesley Carvalho deve ir a campo da seguinte forma:

Provável escalação: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick, Fernandinho e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA - RJ)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA - RS)