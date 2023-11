Ramón Díaz critica atuação do Vasco após vitória apertada: "Não é a forma que trabalhamos"

O Vasco saiu vencedor contra o América Mineiro e conseguiu os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo terminou 2 a 1 para a equipe carioca, com um gol salvador aos 48 do segundo tempo. O técnico Ramón Díaz falou na coletiva que o adversário foi superior na partida , falou que sabia da dificuldade da partida e disse estar decepcionado com a equipe.

“Hoje era um dia muito especial, conversamos a semana toda que seria a partida mais difícil, porque quando se enfrenta um time que não tem compromisso nem responsabilidade de jogar por pontos verdadeiramente é muito difícil. Eles foram superiores em todos os sentidos: tático, de jogo, em dinâmica, em pressão e nos duelos individuais. Foram muito superiores em todos os setores”.

“Estou muito decepcionado com a equipe, pois não é a forma que trabalhamos. Com certeza, todos estão contentes com o resultado, mas no futebol, para salvar um time, é preciso jogar bem, é preciso interpretar de outra maneira, é preciso ter outro ritmo, outra dinâmica e outra pressão. Estamos trabalhando há muito tempo e a equipe falhou, por isso estou bastante preocupado porque, mesmo com a vitória, a luta ainda não terminou. Faltam muitas partidas e certamente vamos corrigir tudo isso”.

Payet

Payet foi quem fez o gol do desempate nos minutos finais em São Januário. O francês marcou de falta e aproveitou para homenagear o maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite.

“Eu acho que durante a partida a equipe realmente não teve manejo em situações de tendência de jogo, de mobilidade. É um exercício muito difícil, encontramos uma equipe muito dinâmica e ele não podia jogar dar tanto dele”.

“Estou contente por ele, porque está sendo um reforço enorme, não pensei em colocá-lo antes e na hora que precisamos o coloquei em campo e ele deve estar contente”.

Torcida e mosaico

A torcida vascaina também homenageou o clube, com mosaicos 3D nos jogos em casa, no jogo de hoje o tema foi o ídolo Roberto Dinamite.

“A torcida é maravilhosa, como acompanha, como está presente, como apoia, a paciência que tem porque a equipe não jogou bem e eles apoiaram até o último minuto. Temos que melhorar muito, porque teremos partidas difíceis e complicadas. Sim, são três pontos importantes para subir um pouco mais na tabela, mas, jogando dessa forma, será muito difícil. Temos que nos unir, trabalhar muito. Nos preparamos para essa partida, mas emocionalmente custou muito para a equipe, vamos buscar melhorar para não acontecer o que aconteceu hoje.”

O que achou da forma como a vitória veio?

"Hoje precisávamos ganhar. Eu gosto de jogar bem, ser superior ao adversário como foi contra o Botafogo. Hoje a equipe estava sem agressividade, sem ritmo e com dificuldades. Sabíamos como eles jogariam, por isso, estou um pouco decepcionado, mas foi um bom resultado, porque ganhamos três partidas seguidas e isso é muito importante. Precisamos jogar melhor, a equipe tem que entregar mais por tudo que estamos fazendo e a forma como estamos trabalhando. Eu gostei do resultado porque a torcida está feliz. Eu não estou. Eu sou treinador, temos que jogar diferente, ter atitudes diferentes. Temos que jogar como vínhamos jogando antes dessa partida. Temos que competir, hoje não competimos."