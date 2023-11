Vasco vence América Mineiro com gol salvador de Payet no final do jogo

Na tarde deste domingo (12) Vasco e América Mineiro entraram em campo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi no sufoco, porém o Vasco conseguiu a vitória com um gol de falta salvador de Payet nos acréscimos do segundo tempo.

O jogo terminou 2 a 1 para o Gigante da Colina, os outros gols feitos foram aos 4 primeiros minutos de jogo, pelo Vegetti, para a equipe carioca, e logo em seguida, aos 13 ainda do primeiro tempo, pelo Mastriani, para a equipe do Coelho.

De olho na tabela

Com a vitória, o Vasco chegou aos 40 pontos e abriu três de vantagem para o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento, que tem um jogo a menos. A equipe de Ramón Díaz pulou para a 15ª posição e ultrapassou o Bahia, que empatou com o Athletico-PR na Fonte Nova.

O América-MG, que já está rebaixado matematicamente desde a última rodada, segue na lanterna do campeonato, sem vencer há 13 rodadas.

Um gol de cada

Foi um primeiro tempo agitado em São Januário. O Vasco abriu o placar bem cedo, aos quatro minutos, com Vegetti. Após boa jogada de Gabriel Pec, o centroavante argentino marcou para abrir o placar para os mandantes. No entanto, a vantagem não durou muito. O América-MG empatou aos 12 minutos, com Mastriani, de cabeça, que subiu livre entre Paulo Henrique e Maicon para marcar.

De falta

A etapa final foi ainda mais emocionante. Léo Jardim interviu em algumas oportunidades do América-MG, como cara a cara com Martínez no fim do jogo, e a trave salvou o Vasco em outra. Coube a Payet, aos 48 do segundo tempo, ser o herói do Vasco. Em um golaço de falta, o francês marcou e deu a vitória à equipe de São Januário.