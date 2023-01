Ídolo cruzmaltino descansa: Roberto Dinamite morre aos 68 anos

Na manhã deste domingo (8) faleceu o ex-jogador Roberto Dinamite. O ídolo da história do Vasco tinha 68 anos e tratava um câncer no intestino e havia sido internado neste último sábado (7), em um hospital do Rio de Janeiro após apresentar piora no quadro.

Carlos Roberto de Oliveira nasceu em Duque de Caxias e estreou no time profissional do Vasco em 1971, em uma partida contra do Bahia válida pelo Campeonato Brasileiro. Já no ano de 1992, ele deixou o futebol, mas no ano seguinte foi realizado um amistoso de despedida dos gramados entre Vasco e La Coruña, da Espanha, no Maracanã.

Foto: Divulgação/CBF

No Vasco, ele disputou 1.110 jogos com a camisa cruzmaltina, sendo considerado assim, o maior artilheiro do clube com 708 gols marcados e conquistando o Campeonato Brasileiro de 1974, além de cinco edições do Campeonato Carioca (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

O Cruzmaltino através das redes sociais lamentou a morte do Ídolo, que também foi presidente do clube entre os anos de 2008 e 2014.

Foto: divulgação/Vasco

“É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao clube como atleta e presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", lamentou o Clube.

Dinamite, que tinha o dom de balançar as redes adversárias, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, é o maior artilheiro da história do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, com 279 gols, e é o maior artilheiro da história de São Januário com 184 gols.

Pela Seleção Brasileira, o ex-jogador marcou 25 gols e foi artilheiro no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 1983. Ele também disputou as Copas do Mundo de 1978 e 1982.

Último adeus ao ídolo

A equipe do Vasco e a família de Roberto Dinamite anunciaram já na tarde deste domingo que o corpo do ex-jogador será velado em São Januário, nesta segunda-feira (9). O velório será aberto ao público e realizado no gramado do estádio, de 10h a 19h.

Confira a nota oficial divulgada pelo Vasco

"O corpo de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, maior jogador da história do Club de Regatas Vasco da Gama será velado no Estádio de São Januário, sua segunda casa, onde marcou 184 dos seus 708 gols pelo Gigante. Aos que quiserem se despedir do maior artilheiro da história do Vasco, do Brasileirão, do Carioca e de todos os clássicos do Rio de Janeiro, o velório vai ocorrer nesta segunda-feira (09/01) de 10h às 19h. O corpo estará no campo de São Januário, próximo ao local da estátua de Roberto. A entrada do público será feita pelo portão 3. Os sócios do Vasco podem acessar pela entrada social.

Na terça-feira (10), o velório continua para os familiares e seus convidados, em São Januário, de 9h às 10h, para uma cerimônia de corpo presente. Em seguida o corpo de Roberto Dinamite será levado, às 10h30, por um carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais.

O Vasco da Gama decretou luto oficial de 7 dias em honra à Roberto Dinamite, quando as bandeiras do clube em todas as suas sedes estarão a meio mastro e suas equipes participarão de competições com a tarja negra de luto em seus uniformes. A guarda de honra do remo do Vasco estará postada junto à Roberto durante a permanência do corpo em São Januário".