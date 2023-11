Seleção Brasileira encerra preparação para enfrentar a Colômbia

A Seleção Brasileira finalizou, na manhã desta quarta-feira (15), a preparação para enfrentar a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Fernando Diniz aproveitou o último treinamento antes do confronto em solo colombiano para ajustar os últimos detalhes da equipe. O comandante trabalhou situações de jogo durante atividade. Ele também deu atenção para a bola parada, bem como finalizações.

Entre os convocados, a seleção contará com o desfalque de Gabriel Jesus que egue na Granja Comary em reta final de recuperação de lesão na coxa para ficar à disposição de Fernando Diniz para a partida de terça-feira, contra a Argentina, no Maracanã.

Diniz deve levar a seleção a campo com um novo modelo tático. O treinador escalou o Brasil no 4-2-4, com Martinelli e Rapinha abertos nas pontas e a dupla Vini-Rodrygo por dentro, se aproximando e dialogando como no Real Madrid. A equipe deve ir a campo com: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

O grupo embarcou para a Colômbia nesta tarde, onde, em Barranquilla, enfrentará a Seleção Colombiana. A bola rola na quinta (16), às 21h (de Brasília), no estádio Metropolitano, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.