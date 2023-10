Marcos Leonardo tem desempenho melhor que todos os atacantes convocados por Diniz

Na temporada de 2023, o atacante santista, Marcos Leonardo, tem 25 gols marcados, sendo 20 pelo Peixe e 5 com a Seleção Brasileira sub-20. Esses números são melhores do que todos os atacantes que foram convocados pelo técnico Fernando Diniz para a seleção principal. Confira abaixo a tabela com as estatísticas dos atuais atacantes do Brasil:

Jogador Gols pelo clube Gols pela seleção Total Richarlison (Tottenham) 6 0 6 Neymar (PSG/Al Hilal) 6* 2 8 Rodrygo (Real Madrid) 13 3 16 Vini Jr (Real Madrid) 18 1 19 Gabriel Jesus (Arsenal) 10 0 10 Matheus Cunha (Wolverhampton)* 3 0 3 David Neres (Benfica) 5 0 5

*Neymar tem 5 gols pelo PSG e 1 pelo Al Hilal, totalizando 6. Matheus Cunha nunca fez um gol com a camisa da Seleção Brasileira.

Além disso, o atual camisa 9 da Canarinho (Richarlison), está há 10 meses sem balançar as redes jogando pelo Brasil. O último tento dele foi contra a Coreia do Sul, em partida válida pelas oitavas de finais da Copa do Mundo do Catar.

Marcos Leonardo ganha destaque na reta final do Brasileirão em meio a críticas aos atacantes da Seleção

Marcos Leonardo vem se destacando com a camisa do Santos na briga para fugir da zona de rebaixamento. Nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele fez 4 gols que culminaram em três vitórias seguidas para o alvinegro praiano.

Depois do empate vexatório por 1 a 1 contra a Venezuela na última quinta-feira (12) jogando em Cuiabá (MT), as críticas contra o sistema ofensivo da Seleção Brasileira ganharam força nas redes sociais. O comentarista e ex-jogador, Roger Flores deu sua opinião sobre o assunto após a transmissão do jogo: “Eu acho que a briga está aberta, mas eu incluiria mais jogadores nessa discussão. Não me limitaria apenas a Gabriel Jesus e Richarlison. Eu começaria a preparar três jogadores: Marcos Leonardo, Vitor Roque e Endrick.”

O narrador Luis Roberto também opinou sobre o tema e rasgou elogios para o Menino da Vila: “O Marcos Leonardo está jogando o fino. O moleque é chamado de Brabo e é mesmo. O Vitor Roque está machucado e estava sendo chamado. E tem o Endrick que está definitivamente acontecendo.”

Vale destacar que o Brasil entrará em campo novamente nesta terça (17), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Uruguai no Estádio Centenario.