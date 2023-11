Esquema tático da Seleção Brasileira prejudica o futebol de Vini Jr?

Quando se trata de talento brasileiro pós Neymar, o primeiro nome que surge é o de Vinícius Júnior. O craque do Real Madrid de apenas 23 anos assumiu um grande protagonismo no cenário do futebol mundial com suas grandes atuações vestindo a camisa merengue. Com isso, ele se transformou em uma grande esperança de títulos e de magia para a Seleção Brasileira, contudo ele não consegue praticar o mesmo desempenho do clube espanhol quando veste a Amarelinha.

Pelo Brasil, Vini Jr. tem 25 partidas com três gols e duas assistências, sendo 16 jogos como titular. A Seleção Brasileira sempre foi notada pelo futebol ofensivo e mágico, com dribles desconcertantes e golaços coletivos/individuais. O esquema tático utilizado nos últimos anos foi o 4-3-3; com dois laterais ofensivos, um volante de marcação e dois meias que saíam pro jogo, além de pontas de lança extremamente rápidos e habilidosos e um centroavante goleador.

Esse mesmo esquema foi o que consagrou o atacante do Real Madrid no mundo futebolístico principalmente na temporada 2021/2022, quando os merengues conquistaram sua 14ª Champions League com o gol do título sendo marcado pelo brasileiro. Nessa temporada, Vini Jr. obteve números extraordinários: 53 partidas, 23 gols e 17 assistências. No entanto, desses tentos marcados, apenas um foi jogando pela Seleção Brasileira. Então porque ele não consegue manter o mesmo ritmo?

Real Madrid x Seleção Brasileira

Alguns pontos têm que ser levado em consideração, como o tempo de treinamento na Data Fifa e nos respectivos clubes. Além disso, no Real Madrid, o time joga para ele, na qual Vini é o desafogo da equipe e as jogadas ofensivas passam nos pés dele. O camisa 7 também tinha a companhia de Karim Benzema onde os dois formaram uma das melhores duplas de ataque na década e conduziram o time espanhol as glórias da temporada. Na Seleção Brasileira, o protagonismo é de Neymar e com isso, Vinícius Júnior precisa fazer sacrifícios táticos pelo camisa 10 e acaba não conseguindo jogar no mesmo nível que é visto na Espanha.

Nesta Data Fifa atual, Neymar não foi convocado devido a grave lesão no joelho e ficará fora de combate por um longo tempo. Vale destacar que desde a saída de Benzema, o Real Madrid alterou o esquema tático da equipe e agora Vini Jr. faz dupla de ataque com o outro brasileiro merengue, Rodrygo, formação que provavelmente será adotado por Fernando Diniz. O Brasil terá dois confrontos difíceis pela frente, contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-americanas da Copa do Mundo de 2026, essa pode ser uma grande chance de Vinícius Jr. mostrar que pode ser o protagonista dessa seleção.