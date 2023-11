Falta ter mais testes? Como seria o trio Vini, Endrick e Rodrygo no ataque

A convocação de Fernando Diniz para essa Data Fifa foi surpreendente por diversos motivos. Alguns nomes inesperados foram convocados, outras nomes esperados ficaram de fora, mas é seguro dizer que a principal surpresa foi a inclusão de Endrick, de 17 anos, na lista.

O talentoso atacante do Palmeiras já vem jogando bem há algum tempo e parece ter conquistado a confiança do comandante da Seleção Brasileira com seu desempenho. Aos 17 anos, Endrick lidera o Palmeiras em ações defensivas no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando se firmou titular da equipe de Abel Ferreira.

Já Vinicius Jr. e Rodrygo são figurinhas carimbadas das convocatórias recentes, mesmo antes da chegada de Fernando Diniz. A dupla de atacantes do Real Madrid segue no holofote pelas suas boas temporadas e boas atuações pelo clube merengue.

O Real Madrid é protagonista nesse assunto, pois Endrick também fará parte do elenco merengue em algum tempo. Quando ainda tinha 16 anos, foi contratado pelo clube espanhol, porém firmando um acordo entre o Palmeiras e sua nova equipe para que só se juntasse ao elenco após 18 anos completos.

Dessa forma, é esperado que em alguns anos vejamos um trio de ataque brasileiro nas cores merengues, afinal, a posição de preferência de Endrick é atuando centralizado, já a de Vinicius e Rodrygo é atuando aberto.

A Seleção Brasileira seria uma maneira de termos um adiantamento do que podemos esperar para essa combinação talentosa daqui a alguns anos. Existe a chance de Fernando Diniz testar essa combinação ofensiva nos duelos que a Seleção Brasileira fará contra Colômbia e Argentina.

É bem difícil tentar imaginar como seria um trio que nunca atuou junto antes, mas é possível tentar traçar como os 3 se comportariam caso coexistissem em campo nesse esquema de Fernando Diniz.

Vinicius provavelmente seria o ponta-esquerda, abusando do corredor e criando chances perigosas contra o lateral-direito adversário, mas podendo cortar para dentro e criar jogadas de tabela com os meias ou com quem estiver centralizado no ataque, possivelmente Endrick.

Rodrygo provavelmente seria o ponta-direita, porém cortaria para dentro do campo em muitos momentos do jogo, possibilitando a subida do lateral ao ataque e podendo criar boas jogadas com passes, além de arriscar finalizações de longa distância.

Endrick provavelmente seria o centroavante, mas dificilmente seria escalado para ficar isolado no ataque, fazendo volume na zaga adversária. Se movimentaria bastante, buscando conexão com os companheiros de time, principalmente Vinicius e Rodrygo. Dentro da área, seria uma ameaça constante, mas poderia criar boas chances saindo da área e finalizando de média distância, também.

Em resumo, essa combinação seria muito interessante de se ver. A julgar por como veio a campo na última data FIFA, não seria improvável vermos Endrick ganhando espaço no time titular. Richarlison e Gabriel Jesus, cotados como principais opções para a vaga de artilheiro, estão lesionados. Gabriel até foi chamado, mas apenas para ser observado pelo departamento médico da Seleção.

Fernando Diniz é conhecido por inovar nos seus times. Fiquemos de olho, nada é impossível para o treinador campeão da Libertadores pelo Fluminense.