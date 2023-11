Vice do Palmeiras, Paulo Buosi comenta sobre situação de Abel

O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, falou com a Vavel Brasil no sorteio do Paulistão SIcredi 2024. O gestor palestrino comentou sobre a situação do técnico português Abel Ferreira, que adota tons de cansaço e insatisfação nas coletivas recentes, preocupando o torcedor palmeirense sobre uma possível saída.

Questionado pelo repórter Pedro Cunha, Paulo comentou sobre a situação de Abel e destacou a intensidade do comandante alviverde em sua rotina de trabalho.

Atual bicampeão paulista, feito que o clube não conquistava desde o biênio 1993/94, o Palmeiras tem a chance de seguir fazendo história se conquistar novamente um tricampeonato estadual.

A única vez que isso aconteceu foi no triênio 1932/33/34. Com várias taças empilhadas também em âmbito nacional e continental nos últimos anos, a equipe alviverde chegou a 25 títulos e segue na caça a seu maior arquirrival, Corinthians. Com 107 participações, é o terceiro time que mais jogou o Paulistão na história e está no Grupo B, ao lado de Água Santa, Guarani e Ponte Preta.