Palmeiras vence Bahia e diminui a diferença na liderança do Brasileirão

Na noite deste sábado (28), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Bahia, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dominante durante quase toda a partida, o Verdão venceu a equipe de Rogério Ceni por 1 a 0 e viu a distância para o líder Botafogo diminuir para seis pontos. O tento alviverde foi marcado por Raphael Veiga.

Vantagem vem na reta final

Foto: DIvulgação/Palmeiras

Embalado pelo apoio de seu torcedor, o Palmeiras foi quem teve mais oportunidades no princípio da primeira etapa. A primeira boa oportunidade veio aos nove minutos, quando Piquerez acionou Veiga, que cruzou na medida para Breno Lopes. O camisa 19 conseguiu o desvio, mas parou em boa interveção de Marcos Felipe. Aos 11, Breno teve nova oportunidade, que foi novamente impedida pelo goleiro do Bahia. Na sequência foi a vez de Raphael Veiga finalizar para fora após bom cruzamento de Endrick.

Completamente dominante na primeira etapa, o Verdão conseguiu transformar o volume em gol aos 37 minutos. Endrick recebeu lançamento, arrancou em velocidade e caiu na entrada da área. O árbitro deu vantagem e a bola sobrou perfeita para Raphael Veiga, que dominou, driblou o marcador e mandou com precisão no contrapé do goleiro do Bahia para estufar as redes e abrir o placar no Allianz Parque, fechando o primeiro tempo com vantagem palestrina.

Domínio alviverde e expulsão

Foto: DIvulgação/Bahia

Precisando pontuar para seguir sua arrancada contra o Z-4, o Bahia voltou do intervalo passando a controlar mais a bola. Com mais domínio da posse do que na primeira etapa, o Esquadrão passou a ter mais volume de jogo, mas mesmo assim continuava pecando no último passe.

O Verdão, no entanto, continuava criando boas oportunidades. Endrick e Piquerez tiraram o grito de "UUUH!" do torcedor palestrino ainda antes dos 10 minutos. Aos 14, foi a vez de Murilo quase ampliar a vantagem dos donos da casa. O camisa 26 bateu de primeira após corte da defesa baiana, obrigando Marcos Felipe a fazer bela defesa.

O Alviverde seguiu pressionando os visitantes e viu, aos 28, Breno Lopes perder a melhor chance da segunda etapa. O atacante foi lançado por Murilo, invadiu a área e bateu para defesa espetacular de Marcos Felipe. Na sequência, Mayke dominou pelo lado direito e tentou o cruzamento, que por pouco não foi completo por Piquerez, que por alguns centímetros não ampliou o marcador.

Os comandados de Abel Ferreira seguiam criando oportunidades e dominando o adversário, mas paravam em Marcos Felipe. Lopes, Luís Guilherme, Artur e Luan novamente tiveram suas finalizações anuladas pelo goleiro baiano, que evitou o que poderia ser uma goleada alviverde no Allianz Parque.

Já nos acréscimos, Acevedo foi expulso por falta em Artur e o Esquadrão terminou a partida com 10 jogadores em campo, fechando a partida com vitória palestrina por 1 a 0.

Situação na tabela

Com a vitória conquistada na noite deste sábado (28), o Palmeiras chegou a marca dos 53 pontos e volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando apenas seis pontos atrás do líder Botafogo, que tem dois jogos a menos. Já o Bahia, por sua vez, segue com 34, no 15° lugar, podendo terminar a rodada no Z-4.

Segue os protestos

Foto: Pedro Cunha/VAVEL Brasil

Os torcedores do Palmeiras seguem com protestos contra a presidente Leila Pereira. Desde o duelo contra o Atlético-Mg, no último dia 19, a torcida alviverde protesta em todos os jogos em casa contra a gestora.

Principal torcida organizada do clube, a Mancha Verde também protestou com um bandeirão em formato da camisa do clube. A torcida cobriu as logomarcas das empresas de Leila Pereira, Crefisa e FAM, que patrocinam e estampam a camisa do clube.

Os protestos contra a diretoria por parte da torcida serão feitos em todas as partidas do Palmeiras até o final da temporada. A principal torcida uniformizada do clube exige a demissão de Barros e quebrou qualquer tipo de relação institucional com a presidente do clube.

Próximos compromissos

Foto: Divulgação/Bahia

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (1º), às 21h30, diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Um dia antes, o Bahia recebe o Fluminense, às 19h, na Arena Fonte Nova. Ambas as partidas serão válidas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.