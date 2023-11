Aníbal Moreno: conheça o primeiro reforço do Palmeiras para 2024

O Palmeiras já tem seu primeiro reforço para a temporada de 2024: Aníbal Moreno, volante argentino de 24 anos, já está em solo brasileiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o Verdão.

O clube paulista deverá desembolsar cerca de US$ 7 milhões (R$ 34,4 milhões) fixos, somados a US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões) em bônus, para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta.

Desde 2021 no Racing, da Argentina, o meio-campista é desejo antigo da diretoria alviverde. Na janela de transferências de meio de ano, os dirigentes palmeirenses esbarraram na quantia de US$ 9 milhões fixos (mais US$ 1 milhão em bônus), exigida pelo time argentino.

A tentativa do Palestra foi ao ponto de seu próprio treinador, Abel Ferreira, telefonar para o atleta para convencê-lo a se juntar à equipe. A empreitada foi certeira: Aníbal chegou a forçar sua saída do clube argentino, que seguiu dificultando as tratativas.

O Racing ainda acertou uma renovação contratual com o camisa 29; nela, constava um aumento salarial sem prorrogação do vínculo, que se encerraria ao final de 2025.

Carente de opções no setor desde a ida de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, ao final de 2022, Abel Ferreira teve de usar a criatividade para repor o ex-camisa 28. Antes de mudar o esquema tático, o técnico português passou por nomes como Jailson, Gabriel Menino, Fabinho e Zé Rafael - quem de fato se firmou na posição.

No ano de 2023, o atual campeão brasileiro contratou apenas dois atletas: Artur, do RB Bragantino, e Richard Ríos, do Guarani. No entanto, conforme confirmado pela própria presidente Leila Pereira, o clube busca, no mínimo, três reforços para a temporada de 2024. Segundo a mandatária, a diretoria está atrás de "jogadores que possam resolver".