Lucas, do Criciúma, projeta final do Catarinense Sub 17 contra a Chapecoense: “Jogo mais importante do ano”

Jovem promessa das categorias de base do Criciúma, Lucas é um dos destaques da equipe que está disputando o Catarinense Sub 17. Em busca do título, o meia projetou a decisão contra a Chapecoense. O atleta ressaltou que apesar do outro lado ter um adversário competitivo, o time irá jogar para cima como no duelo de ida, que venceram por 2 a o e tem a vantagem do placar podendo perder por 1 a 0.





Além de ser um dos destaques do time, o jovem jogador também recebe elogios dentro do campeonato. O jovem, que atuou no Sub 17, chamou atenção dos treinadores e já chegou a subir de categoria e treinar com os mais velhos. Atualmente, ele é o cabeça pensante da equipe, que faz a bola correr, lidera as assistências e leva o time ao ataque. Visando o duelo, Lucas, mais conhecido como Mini Hulk, já sabendo das dificuldades, não quer deixar escapar a chance de ser campeão. Confira:

“É uma final de dois grandes times. Estamos focados para mais essa decisão como foi durante o Campeonato inteiro. Sabemos que do outro lado é um adversário complicado, uma equipe qualificada. Mas queremos dar este passo rumo a vitória para ser campeão. Abrimos a vantagem por 2 a 0 e agora é consolidar para chegar no nosso objetivo”, afirmou o jogador.

Com bons números na temporada, sendo 20 partidas, 3 gols e 16 assistências, Lucas se sente realizado individualmente, mas ainda deseja encerrar com chave de ouro. Segundo ele, o título apesar da boa regularidade, é o mais importante para ele e todo o staff do clube, que o ajudou durante o período, assim como os companheiros do time. Veja:

“Foi uma temporada muito boa individualmente, mas quero fechar com chave de ouro, que é conquistando esse título do Catarinense. Trabalhamos muito durante a semana e agora é continuar dessa forma que trouxe a gente até aqui. Estamos montando nossas estratégias para consolidar nosso objetivo no ano”, finalizou o jovem.

A partida será neste domingo, às 16h, contra a Chapecoense, no estádio Heriberto Hulse, pela decisão do Campeonato Catarinense Sub 17.