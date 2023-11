Criciúma vence ABC e assume vice-liderança da Série B

Criciúma e ABC se enfrentaram pela 35ª rodada do Brasileiro Série B nesta segunda (7) às 21h30 (horário de Brasília). O tigre veio com desfalque de Barreto pelo terceiro amarelo recebido. O time catarinense iniciou a partida em 5º lugar na tabela e com chances reais de acesso à Série A do Brasileirão.

Ele vinha de três vitórias e um empate nas últimas partidas e com o resultado de hoje e após a derrota do Sport na rodada, chegou aos 60 pontos, voltou ao G4 e terminou a partida na vice-liderança da competição.

Já o lanterna da competição, o ABC, já está rebaixado para a terceira divisão do brasileiro e apenas cumpre tabela, com acumulados 22 pontos. Sem Wellington Reis que está suspenso, o técnico Argel contou com a volta de Nathan Melo no meio-campo.

Primeiro tempo

O time de Santa Cantarina se manteve superior na primeira etapa do jogo, com oito finalizações contra quatro do time adversário. Com quase 60% de posse de bola, sufocou o elefante até conseguir acertar a bola na rede aos 24 minutos. O meio campista Éder marcou após assistência de Fellipe Mateus.

O ABC chegou com perigo apenas aos 37 minutos com Welliton que finalizou mas Gustavo faz a defesa. Logo depois, o Criciúma atacou pela intermediária mas a zaga do alvinegro fez o corte pela linha de fundo. Escanteio foi cobrado sem perigo.

Apesar de já estar rebaixado, o time paulista não abaixou a cabeça, jogou de igual para igual e seguiu o jogo tentando aumentar o saldo de pontos na competição. Aos 44 minutos Welliton finalizou mas a bola bate na trave.

Segundo Tempo

O time do Criciúma embalou jogadas perigosas e ficou próximo de ampliar o placar com Felipe Mateus que avançou pela intermediária aos 13 e lançou a bola para Hygor que chutou para o gol mas a bola fica na trave. O time tricolor catarinense seguiu pressionando com Jonathan que arriscou de fora da área mas a bola passou pela lateral da rede muito perto do gol aos 17.

Apenas aos 21 o ABC finaliza com maior perigo na segunda etapa do jogo com Nathan Melo, no entanto a bola ficou na defesa do tricolor. O Elefante constrói uma jogada pela direita aos 32 minutos, o lançamento foi feito e a defesa do Tigre afastou o perigo rapidamente.

O time do Criciúma perdeu um gol e a chance de aumentar o placar com Felipe Vizeu que deu um passe para Hygor mas a defesa do ABC salva em cima da linha do travessão.

Faltando dois minutos para acabar o jogo, a tensão aumentou na partida. O ABC tentava de todas as formas empatar o jogo, e caso fizesse, o time EC Vitória estaria automaticamente classificado para a série A. O Criciúma sentiu a pressão, chegou com perigo em dois lances seguidos na área do ABC mas perdeu a chance de ampliar e expulsar o perigo do empate. Com sufoco, Fabinho arrisca e lance é travado por Matheus Anjos. Na sequência, a bola sobra com Vizeu, que chutou para fora.

ABC pediu para arbitragem revisar um possível toque de mão mas VAR diz para o jogo seguir.

Cartões

Após o primeiro gol do tigre, uma confusão se inicia entre os jogadores e Gedeílson e Thony Anderson do time paulista são amarelados. Éder, autor do gol, também. Aos 43’ minutos, Ramon é amarelado após falta e junto com Romário e Gedeilson são desfalques para o elefante no próximo jogo.

No segundo tempo o lateral esquerdo do ABC, Romário é amarelado e não enfrenta o Juventude na próxima terça (14) às 21h30. O lateral esquerdo do Criciúma, Marcelo Hermes, é amarelado por falta aos 25’.

O Estádio estava cheio em Criciúma! A torcida foi apoiar e empurrar o time da casa que chegou a 18 vitórias no campeonato e está cada vez mais próximo de subir para a elite do futebol brasileiro.