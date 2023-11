Executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin questiona validação do gol do Cruzeiro pelo VAR: "Corta cabeça e ombro do jogador"

Após polêmica de gol de Bruno Rodrigues, validado por VAR, o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, falou com a imprensa após a derrota do Leão contra o Cruzeiro por 1 a 0 neste Sábado (18) pela 30 rodada do Campeonato Brasileiro.

O executivo comunicou que o time vai questionar a CBF sobre a validação do gol de Bruno Rodrigues pelo VAR, e falou que o Fortaleza entende que houve impedimento no lance.

“Não é justificativa pela derrota. Mas você vai em um lance de VAR que o VAR corta cabeça e ombro do jogador para tirar impedimento, não existe. Nós estamos entrando com questionamento na CBF, educadamente, sem precisar chutar porta de arbitragem”.

“Vamos questionar a CBF sobre esse impedimento não ser marcado ou o critério para definir o que é impedimento ou não”.

Reclamações online

Após o jogo, internautas reclamaram nas redes sociais que estavam procurando a coletiva de imprensa do técnico do clube e algumas fala dos jogadores em relação ao jogo, porém, não acharam.

"Fortaleza não vai dar coletiva não?"

Algumas outras falas de torcedores revoltados com a situação atual do time.

"Imagina ir pra coletiva e ter pena do Pedro Augusto. Ter pena de jogador ruim. O treinador pega e coloca o coitadinho de titular fora de casa, mas não tem coragem de colocar no Castelão. Fortaleza parece uma casa de caridade e não um clube de futebol."

"Sinceramente, realmente parece q jogar no fortaleza não tem pressão nenhuma, é geral tendo pena, e é gratidão, time de guerreiros etc etc, cadê a pressão?"

"Mas é isso mesmo, Galhardo com 35 anos teve seu contrato renovado até 2025 pra pode se aposentar, recebendo uma aposentadoria gorda. é o clube da gratidão. E olha, queria renovar com o Crispim também, no caso o mesmo é que não queria."

Situação atual

Com o resultado, o Fortaleza segue com 43 pontos, na 12ª posição. O Cruzeiro vai a 40 pontos e deixa o Z-4, em 16º.