Fortaleza recebe o desesperado Cruzeiro na Arena Castelão

Em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado, Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília). O Leão do Pici ainda sonha com a vaga para a próxima edição da Libertadores. Enquanto o Cabuloso vive drama e tenta a permanência na elite do futebol brasileiro.

Em toda a história, as equipes se enfrentaram apenas 14 vezes, sendo três vitórias para o Tricolor, sete para o Cabuloso e quatro empates. No último confronto o Fortaleza levou a melhor, quando venceu por 1 a 0 no Mineirão.

Sonhando com a Libertadores

O Fortaleza está em busca de encerrar a sequência ruim no Brasileirão. Apesar de ter três jogos a menos, a equipe cearense que já se viu na parte de cima da tabela, hoje ocupa a 12a colocação, com 43 pontos somados. A equipe comandada por Vojvoda não sabe o que é vencer há sete partidas, com cinco derrotas no período.

O treinador tricolor viu as chances da Libertadores diminuírem bastante, agora quer garantir ao menos uma vaga para a Sul-Americana, competição que ficou no quase no último mês. Desfalcam a equipe Hércules e Zanocello, que estão no departamento médico e Tobias, em fase de transição.

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme.

Novo técnico. Esperança renovada?

O Cabuloso vive momento delicado na competição, já que é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 37 pontos somados. Com péssimo aproveitamento, o ex-treinador da equipe, Zé Ricardo, foi demitido. Com isso, Paulo Autuori foi o escolhido para tirar o time mineiro dessa situação. Caso vença, empurra o Bahia para o Z-4, portanto, não se pode pensar em nada a não ser os três pontos.

O novo técnico da equipe terá cinco desfalques para o confronto, Matheus Jussa e Neris (suspensos); Lucas Silva, Rafael Bilu e Ramiro (lesionados).

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Nikão, Filipe Machado, Ian Luccas (Fernando Henrique) e Matheus Pereira; Rafael Elias e Bruno Rodrigues.

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)