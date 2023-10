Cruzeiro bate o Bahia e se distancia da zona de rebaixamento

Na noite desta quarta-feira (25), o Cruzeiro bateu o Bahia por 3 a 0 na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na capital mineira, no estádio do Mineirão. Os gols da raposa foram anotados por Kanu, contra, Marlon e Bruno Rodrigues.

Com a vitória, o Cruzeiro pode acabar a rodada em 12º lugar, a depender do resultado de Vasco da Gama x Internacional. Já o Bahia pode acabar a rodada na 15ª colocação, caso o Corinthians vença o Cuiabá.

Quase um ano!

Além da importância da vitória para a situação do Cruzeiro na tabela, o triunfo também foi importante para quebrar o jejum que o time tinha jogando no Mineirão. O time não vencia no estádio há pouco mais de 11 meses, desde o último dia 6 de novembro, em jogo contra o CSA, pela série B do Campeonato Brasileiro.

No início do primeiro tempo, o Bahia teve espaço para jogar com a bola, conseguindo encontrar espaços no meio-campo, mas não conseguindo transformar posse de bola em boas chances de gol. Até que aos 18 minutos, o meio-campista Matheus Pereira lançou uma bola na área buscando Machado, mas o zagueiro Kanu subiu mais alto e marcou contra. Depois do gol, a Raposa cresceu no jogo e começou a dominar os espaços.

Virou goleada

Na etapa complementar, o Bahia começou pressinando para tentar uma virada. Mas aos 7 minutos, o lateral-esquerdo Marlon finalizou e contou com a ajuda do goleiro Marcos Felipe, que aceitou um chute sem ângulo. Depois do segundo gol, o time baiano manteve a postura ofensiva, chegando, pelo menos, três vezes, com Everaldo, Gabriel e Gilberto, mas não conseguiu converter em gol. No apagar das luzes, Bruno Rodrigues ampliou para o time mineiro.

Próximos compromissos

O Bahia visitará o Palmeiras, pela 30ª rodada, no Allianz Parque, no sábado (28), às 19h (horário de Brasília). Já o compromisso do Cruzeiro, que seria contra o Fortaleza, foi adiado, devido à final da Copa Sudamericana.