Guarani é derrotado pelo ABC e dá adeus às chances de acesso na Série B

Na tarde deste domingo (19), o Guarani recebeu o ABC, no Brinco de Ouro, em partida válida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro Série B e perdeu por 3 a 2. O resultado foi péssimo para a equipe do Guarani, pois essa derrota acabou com as suas chances de acesso para a elite do futebol brasileiro.

Gol relâmpago e jogo de ataque contra defesa

​​​​​​​A primeira etapa ficou marcada pelo gol de Maycon Douglas, que balançou as redes com 25 segundos de bola rolando. Após bela jogada de Matheus Anjos, o camisa 97 recebeu a bola e tocou para as redes na saída de Pegorari.

Após esse lance foi um jogo de ataque contra defesa, o Bugre partiu pra cima para buscar o empate. Mesmo abalado os donos da casa se reorganizaram e começaram a criar chances, mas elas não levavam muito perigo ao gol adversário.

O gol de empate do Guarani saiu aos 32 minutos. Iago Teles recebeu de Derik que finalizou bem da entrada da área, vencendo o goleiro Michael. Aos 47, o Guarani por pouco não virou o jogo. Iago Teles apareceu novamente, limpou o goleiro e viu o gol aberto para marcar, mas a zaga do ABC tirou em cima da linha.

ABC conquista vitória no apagar das luzes​​​​​​​

O confronto ficou mais movimentado na segunda etapa, mas o time do Guarani seguiu em cima assim como no primeiro tempo. Logo aos 2 minutos os visitantes perderam a chance da virada, após cabeceio de Iago Telles ir para fora.

Aos 6 minutos o ABC voltou a estar a frente do placar. Lucão acabou falhando e a bola sobrou para Welliton, que deslocou o goleiro e colocou 2 a 1 no placar.

Com 18 minutos Michael apareceu novamente, o goleiro foi buscar a cabeçada de Isaque lá no cantinho. O bugre empatou de novo aos 26 minutos. Após uma bela triangulação e chute de Derik, Alex no meio do caminho chutou contra seu próprio gol e empatou o placar para os mandantes, 2 a 2.

O jogo ficou bem disputado e de repente em uma jogada de contra-ataque já no apagar das luzes, Anderson Cordeiro fez o gol da vitória do ABC, deixando o placar final em 3 a 2.

Sequência

​​​​​​​As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (25), pela última rodada do Brasileiro Série B. O Guarani vai jogar fora de casa contra o Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly, ás 17h. Já o ABC vai pegar o Vila Nova-GO em casa, no Estádio Maria Lamas Farache, ás 17h.