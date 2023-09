Na luta pelo acesso à Série A, Novorizontino recebe lanterna ABC

Na noite desta segunda-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, o Novorizontino recebe o ABC em uma partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série B.

Momento das equipes

O Novorizontino vem embalado de uma sonora goleada, em casa, de 4 a 1 em cima do Ceará na rodada passada. A equipe comandada por Eduardo Baptista aparece na 4° posição da tabela com 48 pontos conquistados. Apesar da boa colocação na classificação, o Tigre vive um momento instável, com cinco vitórias e cinco derrotas nos últimos 10 jogos.

O ABC, por outro lado, ocupa a última posição na tabela, com 16 pontos, e ainda mantém uma chance matemática mínima de escapar do Z4, que é de 0,01%. Para agravar a crise, nos últimos 13 jogos, o Alvinegro Potiguar não conquistou nenhuma vitória.

Baggio convoca torcida e Novorizontino vai completo para o jogo

O técnico Eduardo Baptista não conta com Ricardinho (suspenso) para esta partida, e o meio-campista se junta a Raul Prata, Léo Tocantins e Roberto, que compõem a lista de desfalques do treinador. No entanto, pelo fato de Ricardinho não ser titular da equipe, os 11 iniciais para esta partida não devem mudar em relação aos que enfrentaram o Ceará na rodada passada.

Provável escalação: Jordi; César Martins, Adriano Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Rodolfo e Aylon.

Argel perde peça importante no setor ofensivo e pode mudar estrutura da equipe

Ao perder Fábio Lima devido a uma lesão muscular e Thonny Anderson por suspensão, o mais cotado para assumir uma das vagas é Matheus Anjos, enquanto Wallace pode ser escalado em uma formação com meio de campo mais reforçado. A boa notícia fica por conta de Wallyson, que está recuperado de lesão e deve estar à disposição na segunda etapa.

Provável escalação: Michael, Alemão, Afonso, Fabrício e Jhonnathan; Nathan Melo, Ramon e Matheus Anjos; Maycon Douglas (Wallace), Anderson Cordeiro e Paulo Sérgio.