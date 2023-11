Crivelari comenta título do Carioca Feminino pelo Flamengo

A atacante Giovanna Crivelari brilhou na mais recente conquista do Flamengo no Campeonato Carioca Feminino. Na final contra o Botafogo, o Rubro-Negro saiu vitorioso por 2 a 1, assegurando o sétimo título da equipe na competição.

"Foi uma final intensa, e estou incrivelmente feliz por termos saído com a vitória. O Botafogo é uma equipe forte, e conquistar o título diante delas torna essa vitória ainda mais especial", compartilhou Crivelari, demonstrando respeito pelo adversário.

Ao longo da competição, Crivelari contribuiu marcando 4 gols. Com humildade, ela comentou sobre sua contribuição: "O mérito não é só meu. Somos um time, e cada gol é fruto do esforço coletivo. Trabalhamos duro para chegar até aqui, e ver o Flamengo no topo é uma realização incrível”, concluiu a atacante.

Agora a atacante, junto a equipe, se prepara para a Ladies Cup onde são atuais campeãs.