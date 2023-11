Felipão destaca momento do Atlético-MG no Brasileirão: "Deram chance da gente sonhar"

Após vitória de 3 a 0 sobre o Grêmio hoje (26) na Arena MRV, o técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu levar o Atlético-MG ao G4 do Brasileirão e destacou toda a performance da equipe e o que vai fazer nesta reta final da temporada.

Jogo surpreendente

Em coletiva, o técnico do Galo, Luiz Felipe Scolari foi questionado sobre a boa performance do time no jogo e qual foi o cotidiano trabalhado pela equipe ao decorrer da semana, o treinador exalta um esquema diferente para cada adversário:

“A forma é a característica de cada um, umas das solicitações que fazemos é a aceitação de cada uma das características, cada um tem que entender que o companheiro vai fazer uma coisa, algo que possa ser o que ele não espera.”

Além da melhora do estilo de jogo, os jornalistas ficaram intrigados com a escalação surpresa de Edenílson no meio de campo, Felipão diz que tudo depende da qualidade de treino de cada atleta para cada adversário que virá pela frente: “Estamos tentando achar soluções para os jogos que estamos jogando, e como eu disse: às vezes temos melhores resultados”

Com resultado surpreendente, a falta de um jogo tão acima da média comparado aos que foram feitos em todo campeonato chamou a atenção e o Trivela perguntou o por quê não fizeram mais jogos como esse. O treinador respondeu de forma agitada: “Porque o adversário não era o mesmo, porque não era o dia”

Rumo ao título?

Com a vitória, o Atlético Mineiro entrou no G4 do Campeonato Brasileiro e agora possui chances reais de poder levantar a taça nesta reta final da competição. Entretanto, Felipão está buscando alcançar aquilo que está em seu planejamento:

“Estamos conseguindo naturalmente aquilo que imaginávamos que era o objetivo principal e chegar entre os seis primeiros colocados, e depois chegar aos quatro na classificação e continuar assim”

Foi relembrado que a boa performance do time de Minas Gerais voltou com a vitória sobre o São Paulo em agosto no Morumbi por 2 a 0 e isso fez com que Scolari falar o quão importante isso serviu de ‘combustível’:

“Deram chance da gente sonhar com algo diferente e a gente vai buscar isso no correr dessa semana”

Agora o Galo segue firme na luta do título entrando na quarta colocação após substituir o Grêmio no ranking.

Sequência

O Atlético Mineiro volta aos gramados nesta quarta-feira em um jogo contra o Flamengo no Maracanã às 20h. O jogo poderá ser assistido no Premiere, mas você também pode acompanhar aqui na VAVEL.