Visando vaga na Libertadores e um possível sonho com o título, Atlético-MG recebe Goiás pelo Brasileirão

Atlético-MG e Goiás se enfrentam na tarde deste domingo (12) em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, com o apito de Marcelo de Lima Henrique e os assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa.

Como vem os donos da casa

O Galo chega para o confronto com um objetivo definido e um possível sonho que pode surgir caso conquiste os três pontos. A principal ambição da equipe é garantir uma vaga na Libertadores 2024, mas vendo a tabela embolar com a queda do Botafogo, por que não sonhar com o título? Apesar das baixas chances, a vitória neste domingo levaria os mineiros à 57 pontos, encostando no bolo do G-4.

Suspenso no último jogo, Everson desfalcará a equipe, além de Battaglia, Vargas e Bruno Fuchs, todos lesionados.

A notícia boa é o retorno de Hulk, que vinha de suspensão e não atuou contra o Corinthians no meio da semana.

Por isso, a expectativa é que Felipão leve a campo os seguintes jogadores: Matheus Mendes; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Igor Gomes e Pedrinho; Zaracho, Paulinho e Hulk.

Hora do desespero

Para o Goiás, a situação é completamente diferente. O Esmeraldino se vê em situação delicada na tabela, ocupando a décima oitava posição com apenas 35 pontos, 2 atrás de Vasco, Bahia e Cruzeiro. No entanto, mineiros e cariocas possuem jogos a menos que os goianos.

Dessa forma, o lema para os visitantes é o clássico “vencer ou vencer”, mas a equipe e os torcedores têm ciência da dificuldade deste duelo. Uma nova derrota, afastaria o time do primeiro fora da degola, que muito provavelmente irá mudar após o fim da rodada

A ausência é o meio-campista Guilherme, suspenso no último compromisso. Assim, ele deve dar lugar ao argentino Julián Palacios.

Dito isso, Armando Evangelista deve iniciar o embate com: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Raphael Guzzo, Morelli e Palacios; Allano, Matheus Babi e Anderson Oliveira.

Histórico

Em toda a história, são 60 jogos e um certo equilíbrio dado a diferença da história das equipes. Os números são 23 vitórias do Galo, 18 do Esmeraldino e 19 empates.