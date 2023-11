Hulk celebra gol 400 na carreira em vitória do Atlético-MG

No confronto entre Atlético-MG e Goiás, mesmo com um jogador a menos, o Galo venceu por 2 a 1, alcançando o quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Destaque para a marca significativa atingida por Hulk.

No primeiro tempo da partida, Hulk marcou o gol que o consagrou com a marca histórica de 400 gols em sua carreira, totalizando 93 tentos com a camisa do Galo. Um feito notável em 766 jogos oficiais.

Hulk foi protagonista em diversos momentos do jogo. Além de marcar o primeiro gol, sofreu um pênalti, cobrou com maestria, e ainda contribuiu com uma assistência.

Com a vitória, o Galo subiu para o quinto lugar e ainda sonha com o título brasileiro. Com a pausa do Campeonato Brasileiro devido às Eliminatórias da Copa de 2026, o Atlético só retorna aos gramados no domingo, dia 26, às 16h (de Brasília), enfrentando o Grêmio na Arena MRV, em Belo Horizonte.