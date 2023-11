Com um a menos, Atlético-MG vence Goiás e fica próximo do G-4 no Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Goiás por 2 a 1 na tarde deste domingo (12) na Arena MRV. Os gols foram marcados por Hulk, de pênalti, e Guilherme Arana. Com a vitória o Galo ultrapassa o Flamengo e fica na 5ª posição, há poucos passo do G-4 e do título do Campeonato Brasileiro.

O Atlético teve um jogador a menos por quase 50 minutos, no segundo tempo. Igor Rabello foi expulso aos dez e dificultou a vida do Galo.

O gol marcado por Hulk foi o de número 400 da carreira do atleta em 766 jogos. Já o gol de Arana, com o joelho operado do atleta, também marca uma virada de chave do lateral.

Hulk 400 vezes

A partida começou tranquila, com poucas ações das duas equipes. Porém, até os dez minutos, apenas o Goiás havia atacado. A primeira veio somente aos 22 minutos, em uma falta cobrada por Hulk, próxima do meio de campo. A bola parou nas mãos de Tadeu.

Após a parada técnica, aos 29, o Galo melhorou. Encaixou tabelas e passou a utilizar mais o lado esquerdo. Os esmeraldinos seguiam fazendo uma boa partida defensivamente.

Aos 40, em uma tabela na entrada da área, Hulk dominou a devolução dentro da área e foi derrubado por Maguinho. Ele mesmo cobrou e abriu o placar para os atleticanos. Antes do pênalti os mineiros haviam tido uma grande oportunidade com Paulinho.

No finalzinho, o Galo melhorou e engatou outros ataques.

Final alucinante

Já no início do do segundo tempo, o Goiás chegou ao campo de ataque e ofereceu perigo aos atleticanos. E em menos de dez minutos, Igor Rabello foi expulso após derrubar Matheus Babi na meia-lua. O zagueiro recebeu um passe ruim de Zaracho e se atrapalhou com a bola.

Com a expulsão, o Galo passou a se defender. O Goiás, que tinha dificuldade para ter e recuperar a bola, foi quem mais ficou com ela no segundo tempo. O goleiro Matheus Mendes precisou fazer poucas defesa.

Nos poucos ataques que conseguiu, O Atlético ampliou o placar com Guilherme Arana, aos 24. O lateral faz a tabela com Hulk na entrada da área, o atacante dá um passe ruim mas Arana acredita, toma a frente do defensor e, de joelho encobre Tadeu para marcar para o Galo.

Mesmo com a posse, o Esmeraldino pouco construía. Pouco perigo era oferecido ao gol atleticano.

O Galo quase marcou o terceiro com um golaço de Hulk, aos 29. Igor Gomes puxou o contra-ataque junto com o atacante e cruzou na segunda trave. O gol de número 401 quase saiu em uma pintura de voleio, mas a bola acabou subindo.

Após pressionar a defesa atleticana, o Goiás diminuiu o placar aos 43, com Dodô, que pegou o rebote de um forte chute de João Magno. O gol motivou os alviverdes que se lançaram para o ataque na reta final. Nas cobranças de bolas paradas, Tadeu se fez presente na área alvinegra.

A partida terminou aos 53 após o galo sair do sufoco e afastar a bola do campo defensivo.

Confira os melhores momentos da partida:

Como fica?

Com a vitória, o Galo ultrapassa o Flamengo e fica a 3 pontos de passar o Bragantino e entrar no G-4. Na próxima rodada, os mineiros encaram o Grêmio na Arena MRV, no domingo (26).

Já a derrota dificulta a vida do Goiás, que se mantém com 35 pontos e na 18ª posição. Uma vitória do Verdão deixaria a equipe com 38 pontos, próxima de deixar a zona do rebaixamento. O Esmeraldino encara o Cruzeiro, em confronto direto, na Serrinha, na segunda-feira (27).