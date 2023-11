Invasão Por Elas 3.0: O movimento que bateu recorde.

Amanhã (26), às 10h30 teremos a Final do Campeonato Paulista Feminino, entre Corinthians e São Paulo, e a Fiel Torcida decidiu reativar o movimento "Invasão Por Elas", em busca de bater mais um recorde e apoiar a equipe que precisa reverter o placar da partida.

O jogo de ida desta final terminou 2x1 para o Tricolor Paulista em casa, com gols de Aline Milene e Ariel Godoi, o gol do Alvinegro Paulista foi marcado por Vic Albuquerque, no último domingo (19), às 16h00.

Para amanhã eles pretendem fazer algo jamais visto em qualquer partida de futebol feminino no continente sul-americano e preparam uma das festas mais lindas já feitas, eles tem movimentado as redes sociais com vídeos de artistas, de jogadoras, ídolos, portais de notícias, jornalistas e influenciadores corinthianos, eles também tem contado com o apoio das atletas, de funcionários do clube e da atual diretora Cris Gambaré.

Uma das surpresas para amanhã, é a recepção da delegação do Corinthians na porta da Neo Química Arena, amanhã pode rolar algo especial também para a camisa 7 do Timão, Grazi, que já anunciou sua aposentadoria ao final deste ano e esse deve ser o último jogo da Meia Campista corinthiana.

Como surgiu esse movimento

O Invasão Por Elas começou em 2020, através de 3 torcedoras que sempre subiam hashtag's, faziam bandeiras com o rosto e nome das atletas, faziam cartinhas, vídeos e algumas outras coisas em forma de apoio para o time feminino do Corinthians.

Ao longo do tempo, elas decidiram criar o movimento inspirado nas outras invasões que a torcida corinthiana já havia feito no futebol masculino, com isso as 3 fundadoras do projeto iriam precisar de ajuda para cuidarem das redes sociais, na criação de ideias, no projeto todo, e foi ai que elas decidiram chamar outras 15 pessoas para ajudar em tudo isso.

Hoje em dia a Equipe do Invasão Por Elas conta com 18 integrantes e com o apoio incondicional de toda a torcida, das atletas e do clube.

Equipe Invasão Por Elas

Bruna Porto, Erica Viana, Gabriela Cavalcanti Melo, Jeniffer Alves da Silva, Julia Raya, Larissa Oliveira, Tatiane Vidal, Ana Clara Costa, Geovanna Bernardo, Edlino Ferreira, Jéssica Desiré, Victor Santana, Mateus Gomes, Odailton Carvalho, Robson Mendonça, Tatiana Carvalho, Yngrid Silva e Giselle Andreolla.