Abel Ferreira elogia Fortaleza e se anima como reta final do Brasileirão

Após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza na Arena Castelão, Abel Ferreira elogiou o Leão e, principalmente, a comissão por todo o trabalho prestado na partida deste domingo (26), além dos jogadores do Palmeiras por terem lutado até o final para arrancar um gol, mesmo com a expulsão de um jogador.

Elogios ao adversário

O treinador elogiou a equipe do Fortaleza por toda a sua estratégia, incluindo a gestão, diretoria, torcida e jogadores após o empate em um jogo bem disputado:

"O exemplo dos torcedores do Fortaleza quando receberam a equipe diz tudo. A equipe precisa desses exemplos. Aplaudirei a equipe quando realmente vier todo o esforço dos jogadores e, portanto, dou os parabéns à equipe do Fortaleza, ao treinador e à direção."

As palmas não foram apenas para o time adversário; o Palmeiras também recebeu elogios de seu treinador. Abel ressaltou novamente o problema do desempenho da equipe relacionado ao gramado do estádio: "Acho que hoje ficou bem evidente a atitude de campeão que essa equipe tem. Como eu disse, era um campo difícil, um estádio difícil, num gramado difícil, muito difícil, pesado."

O técnico complementou estar orgulhoso da atitude da equipe em geral. A persistência do Porco, mesmo com um jogador a menos em campo, fez com que ele ficasse mais confiante na corrida pelo título.

Abel Ferreira também não poupou elogios ao goleiro João Ricardo, que teve três defesas importantes para deixar o Leão mais aliviado durante o jogo.

Continuando a falar sobre o jogo, foi questionado como foi o processo de manter o psicológico no time para arrancar o empate, mesmo com a expulsão de Gustavo Gómez. O técnico falou sobre a dificuldade em um momento decisivo, mas parabenizou seus jogadores novamente pela postura firme em campo:

"Difíceis, mas arrojadas. Acho que os jogadores sentiram a falta dele. Queria parabenizar nossos jogadores, mas não apenas nossos jogadores, e é isso. Não fizemos grandes alterações."

Assistência milagrosa

Abel fez toda uma coletiva parabenizando e agradecendo toda a ajuda que sua comissão técnica pôde proporcionar para que o jogo não estivesse perdido.

Além do campo, o Palestra contou com a falta de Gustavo Gómez no final da partida, jogador fundamental para a linha defensiva do Palmeiras, o que abalou um pouco o estilo de jogo. O português disse que o responsável por orquestrar toda uma volta ao jogo foi sua comissão técnica:

"Em momentos de estresse, tu precisas estar calmo, precisas ter as tuas ideias, precisas ouvir quem está contigo nas melhores decisões."

Para mostrar a importância de sua comissão, o treinador palmeirense falou que, se não fosse por todos os auxiliares que dão apoio a ele, seria possível que o Palmeiras tivesse perdido o jogo com a falta de peças fundamentais como Piquerez e Navarro.

Sequência

O Palmeiras jogará contra o América-MG na quarta-feira (29) às 21h30 no Allianz Parque. O jogo será transmitido no Premiere 3 e na TV Vanguarda, mas você também pode acompanhar aqui pela VAVEL.