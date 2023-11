Palmeiras arranca empate com Fortaleza e segue líder do Brasileirão

No final do jogo, aos 77 minutos, o Palmeiras, com Zé Rafael, marca um gol e garante a liderança na tabela do Brasileirão. O jogo, que ocorreu em Fortaleza, no Castelão, teve a expulsão de Gustavo Gomez e terminou empatado em 2 a 2.

Com o primeiro gol aos 20 minutos do primeiro tempo, feito por Thiago Galhardo, no segundo tempo, Raphael Veiga empata aos 66 minutos, logo em seguida, Calebe marca aos 70, e Zé Rafael finaliza o jogo com o gol do empate.

Como fica

O Palmeiras agora tem 63 pontos e está empatado com o Flamengo na primeira colocação, pois os cariocas venceram o América-MG neste domingo. No entanto, a equipe Alviverde possui um saldo de gols maior, com 26 gols, enquanto a equipe Rubro-Negra tem 17 gols. O Fortaleza ocupa a 12ª colocação, com 45 pontos.

Fortaleza na frente

Com apoio da torcida e seguro no jogo, o Fortaleza dominou as principais ações da primeira etapa. Não demorou para os donos da casa abrirem o placar. Em rápida jogada, Guilherme passou rasteiro para Thiago Galhardo, de primeira, bater colocado e marcar o primeiro gol, aos 19 minutos. A melhor chance dos visitantes saiu dos pés de Veiga, depois de jogada trabalhada pelo meio, mas João Ricardo defendeu.

Empate aos 77

Quando o jogo parecia se inclinar a favor dos donos da casa, principalmente após a expulsão de Gustavo Gómez, o Palmeiras empatou com Raphael Veiga aos 20 minutos. O meia encontrou uma finalização com categoria de fora da área para igualar o placar. Com um a mais, o Leão aproveitou os espaços deixados por um sistema defensivo palmeirense pouco seguro e fez o segundo gol com Calebe aos 24 minutos. O meio-campista tabelou com Thiago Galhardo e bateu na saída de Weverton para marcar um belo gol.

A resposta palmeirense veio com empate em lance de bate e rebate dentro da área que terminou com gol de Zé Rafael.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o América-MG no Allianz Parque na quarta-feira, às 21h30. Na quinta, o Fortaleza vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, às 20h30.