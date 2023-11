Rumo ao título? Palmeiras visita o Fortaleza pelo Brasileirão

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (26) em partida válida pela trigésima-quinta rodada do Brasileirão. Andre Luiz Skettino Policarpo Bento e os auxiliares Guilherme Dias Camilo e Leonardo Henrique Pereira ditam as regras do confronto no Castelão.

Fortaleza

A campanha do Leão na competição é mediana. Priorizar a Sul-Americana claramente afastou os olhos da equipe sobre o Brasileiro. Além disso, os donos da casa não vencem há oito jogos, a última vitória foi no dia 8 de outubro. Distante da Libertadores, os nordestinos buscam pelo menos confirmar a vaga na Sula do próximo ano, além de se livrar do rebaixamento definitivamente.

Por isso Vojvoda deve levar a campo o melhor que tem: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Calebe; Guilherme, Yago Pikachu e Lucero.

Os desfalques são Hércules, Zanocello e Amorim, todos lesionados.

Palmeiras

Do lado Alviverde o clima é outro, vencer a partida manteria a equipe na liderança e seria um gigante passo rumo ao bicampeonato. O time comandado por Abel Ferreira vem em ótima fase e a arrancada nas últimas partidas foi presenteada com a primeira colocação, são seis vitórias e uma derrota nos últimos sete jogos. Dependendo das próprias forças para levantar a taça, o Verdão deve iniciar o embate com força máxima.

A provável escalação vem com: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez; Mayke, Richard Rios, Zé Rafael, Piquerez; Raphael Veiga, Breno e Endrick.

Dudu, Gabriel Menino e Luan são os desfalques do Palmeiras, todos no departamento médico.

Histórico

No total, são apenas 22 jogos entre as equipes e a vantagem é paulista, dez vitórias do Palmeiras contra sete do Fortaleza, além de cinco empates. No primeiro turno, o Verdão venceu por 3 a 1, mas no Castelão, o último duelo teve vitória dos mandantes. Naquela oportunidade, o Leão venceu por 1 a 0 pelo jogo da volta da Copa do Brasil deste ano.