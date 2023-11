Leila Pereira inicia conversas para troca de gramado da Arena Barueri

A Crefipar, empresa dentro do grupo Crefisa, ganhou a licenciatura do estádio onde o Alviverde vem mandando seus jogos. Dessa maneira, a então presidente do Palmeiras e dona da Crefisa, Leila Pereira, iniciou as conversas com a Soccer Grass, empresa já responsável pelo gramado do Allianz Parque, para a troca de gramado na Arena Barueri.

Além da troca do gramado, a Crefipar deve possuir os Naming Rights da arena pelos próximos 35 anos. No acordo, a troca da grama natural pela sintética era uma questão obrigatória por questões de deixar o estádio mais similar possível a casa palmeirense.

Além do gramado e dos nomes mais medidas estão em fase de estudo e planejamentos para melhorar. A empresa assume o comando no dia 11 de dezembro, após a prefeitura de Barueri finalizar os eventos agendados.

Foto: Divulgação / Palmeiras

Com os diversos eventos em seu estádio durante o ano, o Palmeiras teve que mandar muitos jogos longe de casa. Durante o ano chegou até a utilizar o estádio de seu rival, São Paulo, para um jogo na fase de grupos da Libertadores contra o Cerro Porteño.

Agora o time da Barra Funda volta ao seu estádio contra o América-MG, no dia 29 de Novembro, depois de dois jogos na Arena Barueri. E também espera conseguir mandar sua partida contra o Fluminense em seu estádio, mas espera CBF oficializar as datas da rodada de número trinta e sete do Brasileirão.