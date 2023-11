Desafios e substituições: Vasco tem retorno de Medel contra o Corinthians

Após sua substituição no recente empate sem gols contra o Athletico, em Curitiba, no último sábado (25), Medel prontamente iniciou um tratamento com aplicação de gelo na região da virilha, enquanto ocupava seu lugar no banco de reservas. Esta cena provocou inquietação, especialmente porque o Vasco se depararia com desafios significativos no confronto contra o Corinthians, correspondente à 36ª rodada do Brasileirão.

Entretanto, nada de grave aconteceu ao defensor, que está à disposição de Ramón Díaz para o duelo desta terça-feira (28), contra o Corinthians, em São Januário, e será peça chave para a montagem do sistema defensivo vascaíno, que terá problemas por suspensão.

Fora do jogo!

Os defensores Maicon, Léo e Robson Bambu receberam cartões amarelos, acarretando, como consequência, suspensões iminentes. Adicionalmente, a ausência do meia Marlon Gomes acentua os dilemas enfrentados pela equipe.

Possível dupla de zaga:

Diante das suspensões, a perspectiva é que Manuel Capasso, ausente da formação titular desde o embate contra o Corinthians no primeiro turno, constitua uma dupla de zaga crucial ao lado de Medel.

A suspensão de Marlon Gomes, por sua vez, abre espaço para Jair receber uma nova oportunidade no setor do meio de campo, especialmente considerando a oscilação de Praxedes, que foi preterido no confronto contra o Athletico. Outra alternativa é a inclusão de Payet. Dessa forma, o Vasco encara o Corinthians nesta terça (28), com um desafio considerável, confiando na resolução e determinação de seus jogadores para superar as adversidades.