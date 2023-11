Vasco terá quatro desfalques diante do Corinthians

Finalizada a preparação para o duelo diante do Corinthians, a comissão técnica do Vasco já ajusta os detalhes finais na sua tática para o jogo de amanhã (28).

Dentre mudanças no elenco disponível em relação à última partida, os retornos de Jair e Rossi são os principais. Ambos cumpriram suspensão diante do Athletico no último sábado (25).

Apesar das duas boas notícias, o Vasco também terá algumas más para dar um pouco de dor de cabeça a Ramón Díaz e ao torcedor. 4 jogadores ficaram suspensos na última partida.

São eles: Maicon, Léo, Marlon Gomes e Robson. Os 4 estavam pendurados para a partida e receberam cartão amarelo de Anderson Daronco. Os 4 ficam suspensos para esse duelo diante do Corinthians amanhã (28).

Além desses desfalques certos, havia a dúvida sobre Medel e Paulinho, que saíram do último jogo sentindo dores. Medel, segundo informa o jornalista Lucas Pedrosa, é presença garantida. Já quanto a Paulinho ainda não se teve nenhuma confirmação concreta de que estará apto ao jogo.

Confronto de risco

São dores de cabeça que Ramón Díaz, Emiliano Díaz e a comissão técnica do Vasco terão que lidar para o decisivo duelo de amanhã, que pode representar o afastamento temporário do risco de retornar à zona de rebaixamento.

Vasco entra em campo amanhã, 19:30, diante do Corinthians em São Januário.