Castanheira valoriza triunfo do Palmeiras e diz: "Essa equipe não olha para trás"

O Palmeiras deu mais um passo importantíssimo na luta pelo Dodeca Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (29), o Verdão massacrou o América-MG, venceu por 4 a 0 na 36° rodada do Brasileirão.

Após a partida, Vitor Castanheira, que comandou o alviverde nas ausências de Abel Ferreira e João Martins comentou sobre a goleada e os três pontos importantíssimos para a luta do título brasileiro.

"A equipe teve dinâmica, agressiva, foi à procura do que precisava, uma boa vitória, expressiva. E conseguimos. Conseguimos os três pontos, que eram fundamentais", resumiu.

"Esta comissão técnica trabalha junta há oito anos. A sinergia e conhecimento é quase no olhar, o que queremos um dos outros. O plano de jogo foi feito e foi executado na perfeição. Fiquei ali, porque o Abel e o João não podiam, mas a dinâmica foi igual a dos outros jogos", acrescentou Castanheira.

Os resultados da 36ª rodada do Brasileirão foram extremamente favoráveis ao Verdão, que pode se sagrar campeão brasileiro já no domingo, contra o Fluminense, com uma combinação de resultados. No entanto, para Castanheira, o Palmeiras não olha para os lados e se preocupa apenas em fazer a sua parte.

"Vou dizer, esta equipe não olha para trás nem para o lado. Não controlamos os outros, só controlamos o que fazemos. Chegamos a uma posição que queríamos, só dependemos de nós, só temos foco em frente e ganhar o próximo jogo. É o que esta comissão e os jogadores querem", finalizou.

Podendo se sagrar Dodeca Campeão Brasileiro com uma combinação de resultados, o Palmeiras volta a campo neste domingo (03), diante do Fluminense, no Allianz Parque, às 16h. O Verdão está a três pontos dos concorrentes Botafogo, Flamengo e Atlético-MG, que tem 63.