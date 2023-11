Caminhos do DODECA: O que o Palmeiras precisa para ser campeão Brasileiro 2023

Como de costume, o Brasileirão segue sendo o campeonato mais disputado do planeta. Restando apenas três rodadas para o término, seis times ainda sonham com a possibilidade do título. Sendo que, apenas quatro pontos separam o líder Palmeiras, para o sexto colocado Red Bull Bragantino. Mas, o que o Verdão precisará fazer para manter a liderança e garantir o título?

Caminhos para ser campeão

O Palmeiras lidera a tabela com 63 pontos, mesma pontuação do vice-líder Flamengo. Mesmo empatando no número de vitórias, o time paulista tem a vantagem do critério de desempate pelo saldo de gols, sendo nove a mais do que o Rubro-Negro. Ou seja, caso vença os próximos três jogos, o time de Abel Ferreira iria depender apenas de si para garantir o troféu.

Os próximos jogos serão extremamente cruciais para definir as colocações da tabela. Nesta quarta-feira (29), o Palmeiras receberá no Allianz Parque, o América-MG, lanterna da competição. Se o Verdão garantir a vitória, poderá ter uma rodada muito positiva, já que o Flamengo terá jogo duro, no Maracanã, contra o Atlético-MG, que também está na briga pelo título.

Depois, na penúltima rodada, o Palmeiras jogará novamente em seu estádio, quando enfrenta o Fluminense, atual campeão da América. Ao que tudo indica, devido a preocupações e pensando na disputa do Mundial, o Tricolor deve ir a campo utilizando boa parte dos reservas da sua equipe.

Na última e emocionante rodada, o Porco terá que viajar para Minas, onde enfrenta o Cruzeiro, que também fará de tudo para vencer, pois está lutando contra o rebaixamento.

Próximos jogos e probabilidades

Maiores candidatos ao título, estes serão os confrontos que os três primeiros colocados da competição terão como desafio:

PALMEIRAS

América-MG (C) - Fluminense (C) - Cruzeiro (F)

FLAMENGO

Atlético-MG (C) - Cuiabá (C) - São Paulo (F)

BOTAFOGO

Coritiba (F) - Cruzeiro (C) - Internacional (F)

Matematicamente, o Alviverde tem 55,3% de chances de ser campeão. O Flamengo, vice-líder, após vitória na última rodada, possui 19,1% de chances. Mesmo com a péssima fase e empate amargo no último jogo, com um ponto a menos, o Botafogo tem cerca de 18,5% de conquistar a taça, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Atual campeão

O Palmeiras é o atual campeão do Campeonato Brasileiro, já que ano passado venceu e terminou a competição com 81 pontos. Se o Verdão vencer as três últimas partidas restantes, terminaria com 72 pontos na tabela.

Este seria o segundo título Brasileiro de Abel Ferreira, e o 12º da história do Alviverde, destacando-se ainda mais como o maior campeão brasileiro do país.