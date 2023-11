Rony tem fratura constatada e não joga mais em 2023

A noite do dia 29 de novembro de 2023 foi quase perfeita para o Palmeiras. Com uma goleada de 4 a 0 sob o América-MG e a ampliação da vantagem na liderança do Brasileirão em mais três pontos, a única lamentação palestrina aconteceu por conta de Rony, que deixou o campo lesionado no início da partida.

O atacante Rony passou por exames na madrugada desta quinta-feira (30) e teve constatada uma fratura no antebraço direito. O jogador será submetido a cirurgia nos próximos dias e está fora da reta final do Campeonato Brasileiro.

O atacante retornará aos gramados somente em 2024, na disputa do Campeonato Paulista.

Sem Rony, o Palmeiras duelará, neste domingo (03), com o Fluminense, podendo se sagrar Dodeca Campeão Brasileiro com uma combinação de resultados. Depois disso, na quarta-feira (06), o Verdão vai a Belo Horizonte finalizar o Brasileirão contra o Cruzeiro, no Mineirão.