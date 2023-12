O Brasil é Verde! Palmeiras: Campeão Brasileiro de 2023

Naquela tarde ensolarada do dia 03 de dezembro de 2023, o Allianz Parque pulsava de emoção. As arquibancadas vestidas de verde e branco testemunhavam a consagração do Palmeiras em 2023. A atmosfera era elétrica, permeada pela mistura de nervosismo e euforia que pairava sobre a torcida alviverde.

Os minutos finais do jogo contra um digno Fluminense, campeão da América, foram de uma verdadeira tensão palestrina. Os corações palmeirenses batiam em uníssono, ecoando pelo estádio e por todos os cantos do Brasil. Os olhos fixos no gramado, onde cada drible, cada passe, era motivo para festa coletiva.

E então, o apito final trouxe o alívio e a ansiedade aos palmeirenses, que colocaram nove dedos e meio na taça e apenas necessitavam aguardar quarta-feira para poder soltar o grito de campeão.

No Mineirão, o Palmeiras, com seu elenco vitorioso e comandado por Abel Ferreira, um técnico visionário, conquistou o título que tanto almejava e o colocava em um patamar ainda mais alto nas grandes prateleiras do futebol mundial. O Brasil novamente é Verde. Pela 12ª vez, o país respira o verde e branco vindos das raízes italianas. Pela segunda vez seguida, o torcedor palmeirense espalhado por todo o mundo pode gritar: "SOMOS CAMPEÕES BRASILEIROS". Mas, dessa vez, a conquista não veio com tanta tranquilidade como havia sido em 2022.

A jornada que teve início em abril com a vitória por 2 a 1 sob o Cuiabá foi marcada por altos e baixos até a consagração heroica na noite desta quarta-feira (06). Vitórias, derrotas, espetáculos e decepções marcaram uma conquista que, por um bom tempo, foi desacreditada pela torcida devido a ascensão e liderança segura do Botafogo, que chegou a estar 14 pontos a frente do Verdão.

Com luta e superação, os comandados de Abel tiveram cabeça fria, coração quente e nunca desistiram, nem sequer nos momentos mais adversos. Quando perdiam por 3 a 0 para o então líder Botafogo, viram a experiência de Weverton e a coragem de Endrick devolverem o clube à luta para conseguir uma das maiores viradas do futebol brasileiro: 4 a 3 contra o então grande e incontestável líder do Brasileirão. Com determinação e foco, o Verde dominou o país mais uma vez em uma das edições mais disputadas do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, nos 38 jogos que determinaram a conquista, foram 20 vitórias, 10 empates e oito derrotas. 70 pontos que mantiveram o Palmeiras no topo do país.

Enquanto a equipe que se torna imortal na história palestrina faz a festa na capital mineira, o verde toma conta das ruas de São Paulo, em uma comemoração digna de quem ostenta sua fibra e sabe ser brasileiro.