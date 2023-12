Palmeiras vence Fluminense no Allianz Parque e fica próximo do título Brasileiro

Na tarde deste domingo (3), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Breno Lopes e é mais líder do que nunca.

Palmeiras avassalador

O jogo começou com tudo, Breno Lopes quase marcou no primeiro minuto e em seguida, John Kennedy respondeu e fez o Weverton trabalhar. O camisa nove do Fluminense teve mais uma chance e desperdiçou novamente. E no jogo lá e cá, Breno Lopes foi acionado na grande área, mas finalizou fraco e Fábio defendeu.

Então a partir dos 11 minutos o Verdão começou a dominar a partida, e aos 16 minutos, Endrick disputou com David Braz, ganhou e cruzou para Breno estufar a rede, mas após análise do VAR foi anulado o gol por toque de mão do camisa nove alviverde. E no lance seguinte, Raphael Veiga cruzou fechado, a bola pegou efeito e explodiu na trave do adversário.

Com o time mandante comandando em campo, Zé Rafael teve um ótimo contra-ataque, passou por dois jogadores, entrou na área, mas pegou na orelha da bola e mandou para a linha de fundo. Até que aos 29 minutos, em um erro de passes da equipe carioca, Endrick acionou Zé Rafael que tocou a bola na profundidade para Breno Lopes tocar na saída de Fábio e balançar a rede do Allianz.

Depois da parada técnica, o Tricolor conseguiu chegar novamente no ataque, mas Léo Fernandez arriscou de fora da área e mandou a bola no palco instalado no estádio. O Verdão estava elétrico! Aos 39 minutos, Marcos Rocha cruzou e Breno empurrou a bola para dentro do gol novamente, mas o árbitro apontou que a bola saiu antes do cruzamento. O camisa 19 ainda teve uma outra boa chance na grande área, mas isolou. Com isso o Palmeiras foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Uma mão na taça

No começo da segunda etapa, Endrick recebeu boa bola e arriscou da entrada da área, mas mandou para fora. Logo aos sete minutos, Lucas Justen deu uma entrada muito forte em Piquerez e foi expulso, após ajuda do VAR. No lance da falta, Richard Ríos soltou a bomba, mas a bola explodiu na zaga adversária.

O jogo ficou mais truncado, o Palmeiras se fechou atrás e buscava os contra-ataques, que apareceu duas vezes com Mayke pela direita, mas em ambas oportunidades o lateral cruzou mal e perdeu a chance do Verdão ampliar.

Depois das substituições, o Palmeiras voltou a pressionar no ataque, López quase marcou, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Em seguida Veiga teve uma boa chance, mas pegou mal e mandou para fora. Mayke também teve grande oportunidade, soltou uma bomba que passou tirando tinta do travessão de Fábio.

Aos 40 minutos, Jhon Jhon teve uma chance de ouro, dominou a bola na pequena área e teve tempo para finalizar, mas demorou muito e Fábio conseguiu chegar abafando o lance.

Com a vitória garantida, o Palmeiras se fechou na defesa e levou mais três pontos importantes, podendo ser campeão na próxima rodada.

Situação na tabela

O Palmeiras é líder do campeonato com 69 pontos, enquanto o Fluminense se encontra na 7ª colocação com 56 pontos.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (6), contra o Cruzeiro no Mineirão, às 21h30 pela última rodada do Brasileirão. Já o Fluminense também joga na quarta-feira e encara o Grêmio no Maracanã, às 21h30.