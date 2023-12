Fernando Diniz ressalta qualidades do Al-Ahly, mas enaltece preparação do Fluminense: "Um time de jogadores extremamente talentosos"

O técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva neste domingo (17) na véspera da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes. O treinador afirmou que a equipe está pronta para "viver o sonho" de tentar conquistar o mundo.

Fala Diniz!

"Não sei em que ponto que isso pode pesar. Se ganhar, vamos falar que pesou. Se perder, vamos falar que pesou. A gente chega em boas condições, é um sonho muito grande. O cansaço eventual é suprimido pela imensa vontade que temos de estar aqui. Estamos de corpo e alma para fazer o melhor pelo Fluminense. Vi um time extremamente organizado. Assistimos sete jogos do Al Ahly e sete jogos do Ittihad. O jogo do estádio foi só mais um. Eles têm uma base muito forte, é um time que mexe pouco. O jeito de jogar é muito consistente, com jogadores muito bons e um time popular do Egito. É um time que chega com todo o mérito e tem todo o nosso respeito."

Em outro momento da entrevista coletiva, o técnico do Fluminense estabeleceu uma comparação entre o poder financeiro das equipes sul-americanas com o futebol europeu, apontando que a disparidade econômica influencia no domínio dos europeus no torneio.

"Os times sul-americanos não ganharem desde 2012 passa pelo poder financeiro. Eles levam os melhores para o continente. Isso acontecendo por muito tempo acaba gerando um desnível. O que explica é o desnível financeiro. Não acredito que seja porque evoluiu demais. Em seleções seriam outros aspectos, mas as seleções também acabam se beneficiando. Mas quando você faz isso por 20 ou 30 anos, os países acabam evoluindo por estarem jogando com os melhores e contra os melhores."

No entanto, mesmo com o Al-Ahly na semifinal, Diniz recebeu questionamentos sobre a possível final contra o Manchester City, apontando qualidades da equipe treinada por Pep Guardiola.

"Tem algumas coisas que aproximam o jeito de jogar. O principal é a vontade de jogar com a bola e, se possível, promover um jogo bonito. Mas não tem nada de ser uma cópia, muito pelo contrário. O caminho de fazer esse processo é de cada um. O Guardiola e o Manchester City tem uma maneira muito clara de jogar. Sabemos que, na média, nos últimos cinco anos, é o melhor time, na minha opinião. Se não for o melhor está entre os três melhores. Mas a maneira de fazer com que o jogo aconteça tem diferenças importantes."

Por fim, Diniz ressaltou a qualidade dos jogadores veteranos no elenco do Fluminense, em uma possível resposta sobre algumas críticas em relação à "elenco envelhecido".

"Vejo um time de jogadores extremamente talentosos que nos ensinam todos os dias os caminhos para sermos campeões. Keno, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Fábio são campeões. São pessoas extremamente sérias e comprometidas com o trabalho. E não dá para afirmar que tivemos problemas por conta da idade deles e que eles não correram."

"Aproveitamos muito da imensa categoria desses jogadores, profissionalismo, generosidade que eles têm, o ensinamento que eles passam para os mais jovens, o crescimento que eles promoveram em mim, mas também com André e Nino. Estão conseguindo performar e jogar muito bem. Eles acreditam que são capazes de competir mesmo com mais idade", finalizou o treinador.