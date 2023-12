Marcelo elogia temporada do Fluminense e reafirma favoritismo do Manchester City no Mundial

O Fluminense mantém a preparação para sua estreia no Mundial de Clubes em duelo que será realizado contra o Al-Ahly, do Egito, nesta segunda-feira (18), a partir das 15h pelo horário de Brasília.

A comissão técnica de Fernando Diniz assistiu nas arquibancadas a derrota do favorito Al-Ittihad diante do clube egípcio por 3 a 1 na última sexta-feira (15), resultado que deixou a equipe de Marcelo Gallardo, Romarinho, Karim Benzema e outras estrelas do futebol mundial fora das semifinais.

Em a entrevista coletiva realizada neste sábado (16), o lateral-esquerdo Marcelo fez uma avaliação da temporada do tricolor carioca e revelou que o sonho de disputar o Mundial de Clubes parecia distante quando chegou ao clube.

"Imaginava que era possível, mas era um sonho um pouco longe. A gente tinha o Campeonato Carioca e depois o começo da Libertadores. Tinha o sonho antes de eu chegar e pensava em ganhar a Libertadores e disputar o Mundial. Só que no início, para ser sincero, era um sonho um pouco longe."

Favoritismo do Manchester City

Além disso, Marcelo fez questão de transferir toda a responsabilidade de favoritismo da competição para o Manchester City, que conquistou os títulos da UEFA Champions League, FA Cup e Premier League na temporada 2022/23.

"O Manchester City é um dos melhores times do mundo. Eles têm vários jogadores especiais, um treinador incrível e há alguns anos estão muito bem na Premier League e na Champions. O time que ganhou a Champions sempre vai ser o favorito no Mundial."

No entanto, cabe ressaltar que a equipe de Pep Guardiola atravessa um momento conturbado com muitos gols sofridos e resultados inesperados. Neste sábado (16), os Citzens sofreram empate do Crystal Palace e deixaram escapar uma vantagem de dois gols no último jogo antes da disputa do Mundial de Clubes.

A estreia do Manchester City no torneio da FIFA será nesta terça-feira (19) diante do Urawa Reds Diamonds, equipe japonesa que eliminou os mexicanos do León.