Ele fica! Vasco encaminha renovação com Maicon

Uma das peças mais importantes na permanência do Vasco na Série A, o zagueiro Maicon está muito perto de ter a sua renovação contratual selada pelo Vasco da Gama.

Seu atual vínculo se expira em 31 de dezembro de 2023, no final desse mês. Dessa forma, há pressa para a extensão do vínculo, evitando que o jogador fique livre no mercado.

A informação sobre a renovação é dada pelo Globo Esporte e segundo o portal, Maicon renovará até dezembro de 2024 com o cruzmaltino.

Esse será apenas um dos nomes da barca da renovação. Ao que tudo indica, outros nomes renovarão seu vínculo com o Vasco em breve.

No total, são 11 jogadores com contrato se encerrando em 31 de dezembro, sendo eles: Iván, Praxedes, Rossi, Zé Gabriel, Maicon, Miranda, Paulo Henrique, Gabriel Dias e Sebastián Ferreira.

Para cada caso, será feita uma análise por parte do Vasco para definir a renovação ou não renovação.