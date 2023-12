André revela dificuldade do Fluminense em estreia no Mundial: "Foi tudo diferente para nós"

Na tarde desta segunda-feira (18), em Jeddah, na Árabia Saudita, o Fluminense venceu o egípcio Al-Ahly por 2 a 0 e garantiu sua vaga na final do Mundial de Clubes da FIFA de 2023. O tricolor aguarda o vencedor da partida entre Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Red, do Japão, para descobrir seu adversário na grande decisão, que será disputada na próxima sexta-feira (22) às 15h.

Depois da partida, o volante André, do Fluminense, foi eleito o melhor em campo e deu entrevista à Caze TV para falar sobre a vitória brasileira.

Entrevista de André

André começou revelando que precisou passar por tratamento intensivo para chegar ao jogo decisivo em condições, e ainda agradeceu à equipe médica do time.

Quero aproveitar para agradecer todo o departamento médico e fisioterapia do Fluminense. Desde o jogo do Brasil eu venho sofrendo com algumas dores. Nessa viagem foi um tratamento intensivo todo dia para eu poder treinar bem e estar 100% para atuar hoje. Queria agradecer a fisioterapia, em especial ao Filé e Caio, que viajaram. Além da minha família e Deus.

Sobre Fernando Diniz, André garantiu que o técnico vem cobrando muito da equipe para o Mundial de Clubes, mais do que cobrava nos meses anteriores em competições nacionais e continentais.

Desde que acabou a Libertadores, o Diniz cobra muito, mais do que antes. Ele falou que se a gente quisesse conquistar o Mundial o time teria que fazer muito mais do que no Brasil. Não fizemos um primeiro tempo excelente, muito por adaptação, é um clima totalmente diferente do Brasil, bola diferente e campo mais rápido do que a gente está acostumado. O time do Egito é de muita força e físico. Foi tudo diferente para nós. No intervalo, Diniz pediu para a gente se impor mais, fazer nosso jogo, competir mais e deu certo.

O jovem volante tricolor ainda elogiou o Al-Ahly e disse que o estilo de jogo do adversário era totalmente diferente do o que o Fluminense está acostumado a enfrentar na América do Sul.

Jogo totalmente diferente do que estamos acostumados no Brasil. É outro tipo de grama, de bola e jogo muito corrido. O time do Egito se impõe muito fisicamente, é muito rápido e nos surpreenderam no início do jogo. O time deles acabou se impondo bastante. Depois conseguimos nos adaptar. Fomos para o intervalo e conseguimos entrar no jogo depois das orientações do professor Diniz e colocamos nosso jogo em prática.

Por fim, André despistou sobre as especulações sobre seu futuro ser vinculado a clubes como Real Madrid e Barcelona.

Não chegou nada para mim. Isso eu deixo o máximo fora do campo e com meus empresários. No dia a dia procuro deixar com o Fluminense. Barcelona e Real Madrid são grandes clubes, mas acho que eu escolheria o Barcelona.

Entrevista de Marcelo

Marcelo, que sofreu o pênalti convertido por John Árias, também falou com a imprensa e deu seu prognóstico para a partida que será realizada entre Manchester City e Urawa Red.

Na minha carreira, eu sempre respeitei os adversários. O City com certeza é o favorito, mas o outro time (Urawa Reds) também teve que ganhar algo para chegar até aqui. Não é que "venha o City", estamos na final e preparados para tudo. É o maior jogo das nossas vidas e vamos dar tudo para ganhar.

Sobre o lance do pênalti, Marcelo falou que não pretendia dar caneta e que o improviso foi essencial para a construção do lance em cima de Percy Tau.

Eu tento sempre fazer alguma coisa diferente. Na minha carreira inteira sempre tentei. No momento, o jogo estava fechado. Nem pensei em caneta, pensei em driblar para estar dentro da área. Consegui entrar na frente dele e consegui sofrer o pênalti. Não foi pensado, saiu na hora.