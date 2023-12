Guardiola critica novo Mundial de Clubes e se preocupa com calendário: "Não faz sentido jogar sempre de três em três dias"

A atual edição do Mundial de Clubes será a última antes do novo formato que será disputado em 2025. No entanto, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, não curtiu a mudança e voltou a criticar os calendários.

"Não sou contra as novas competições, sou contra a falta de recuperação de ano para ano. Não faz sentido jogar sempre de três em três dias. E com a pré-temporada, a ida para a Ásia ou para os Estados Unidos por causa das finanças, é muito difícil para os jogadores. As coisas deviam mudar", salientou.

O Mundial de Clubes de 2025 contará com 32 clubes no total, elevando o número de equipes e de jogos por edição. Dessa forma, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) marcou o evento para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Clubes já classificados

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil): campeões da Libertadores 2023

Chelsea (Inglaterra): campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha): campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra): campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França): via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália): via ranking da Europa

Porto (Portugal): via ranking da Europa

Benfica (Portugal): via ranking da Europa

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Champions League da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

León (México): campeão da Concachampions de 2023

Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado

Atual edição

O Mundial de Clubes de 2025 contará com 32 clubes no total, elevando o número de equipeO Manchester City não está em boa fase. A equipe inglesa está na quarta colocação da Premier League, a cinco pontos do líder Arsenal. Além disso, os Citizens empataram contra o Crystal Palace no último embate no Etihad Stadium. Guardiola comentou sobre o momento do clube antes do duelo contra o Urawa Reds.

"Temos que estar mais conscientes do que precisamos fazer em determinados momentos, mas espero que possamos manter nosso nível de paixão e vontade de jogar em alto nível com e sem bola contra o Urawa", argumentou ainda Guardiola.