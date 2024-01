Botafogo estreia com vitória na Copinha e larga na segunda posição do Grupo 5

Pela primeira rodada da Copinha, Botafogo e Tiradentes se enfrentaram no Estádio José Lancha Filho. A partida do grupo 5 fechou em 1 a 0 para o Fogão, que marcou com Kayke. Com a vitória o Botafogo venceu um estreante na competição, onde o Tiradentes do Piauí joga a Copinha pela primeira vez na história.

O primeiro tempo de Botafogo e Tiradentes foi bem abaixo das expectativas criadas pelos torcedores presentes no Estádio José Lancha Filho. A pressão da estreia parece ter tomado conta das duas equipes. O Tiradentes, do Piauí, que fez sua primeira partida na história da Copinha, ficou longe de fazer feio na primeira etapa e segurou muito bem a equipe Carioca.

Além da dificuldade do Botafogo, a equipe ainda teve um grande problema aos 20 minutos, quando Bernardo Valim precisou deixar o campo com dores e dar lugar à Andrezinho.

Na segunda etapa, o Botafogo voltou muito melhor. Já no início, João Guilherme encontrou Rafael Lobato na grande área, mas o atacante acabou não pegando bem e desperdiçando boa chance. Logo depois, o centroavante Kayke recebeu na área e estufou as redes do Tiradentes. Após o gol, a equipe do Piauí acordou para a partida e empilhou boas chances em sequência, mas acabaram pecando muito nas finalizações.

Com a vantagem no placar, o Botafogo contou com sua defesa e a tranquilidade da troca de passes para neutralizar a equipe adversária, que acabou perdendo o gás nos minutos finais.

Atlética Francana vence o Rio Claro na outra partida do grupo

Na partida anterior, a equipe do Atlética Francana venceu o Rio Claro pelo placar de 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Luquinha, aos 42 da primeira etapa. A Francana ampliou o placar já no início do segundo tempo, com gol de Yago.

Classificação e próximos jogos

Com os resultados da primeira etapa consolidados, a Atlética Francana larga na frente e assume a primeira posição, com três pontos e dois gols de saldo, logo depois vem o Botafogo, que também tem os mesmos três pontos mas apenas um de saldo. Tiradentes e Rio Claro ficam nas últimas posições, respectivamente. As equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (5). O Botafogo enfrenta o Rio Claro e a Atlética Francana pega a equipe do Tiradentes-PI.