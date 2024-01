Após ser contratado em definitivo pelo Grêmio, André Henrique espera um 2024 ainda melhor pelo tricolor

Na última semana o Grêmio anunciou a compra em definitivo de André Henrique junto ao Hercílio Luz. Com 25 jogos na temporada passada, o atacante ganhou a confiança da comissão técnica para permanecer no tricolor.

“Muito feliz com esse reconhecimento. Procurei dar o meu melhor nesse período e acredito que consegui contribuir com o grupo para que a gente finalizasse a temporada de uma forma muito positiva com o vice-campeonato brasileiro e uma vaga direta na Libertadores”, revelou o jogador.

Aos 22 anos, André Henrique vive seu melhor momento na carreira. Revelado pelo Capivariano/SP, o atacante passou por América-MG, Marcílio Dias/SC e Hercílio Luz/SC, onde se destacou no Campeonato Catarinense do ano passado.

“O futebol te proporciona esse tipo de situação. Jamais imaginei que atuaria ao lado do Suárez e foi uma experiência indescritível. Procurei absorver ao máximo tudo que ele nos passou. O poder de finalização, o profissionalismo, a luta dele em campo e a busca incessante pela vitória em todos os jogos são características que chamaram a atenção. Foi uma honra ter recebido essa oportunidade de conviver com um dos melhores atacantes do futebol”, elogiou André.

Com reapresentação marcada para a próxima semana, André Henrique quer fazer de 2024 um ano ainda mais especial.

“Teremos um ano importante pela frente. Espero poder retribuir a confiança depositada no meu futebol. Quero fazer de 2024 um ano ainda melhor. Vou batalhar em cada treinamento para conquistar cada vez mais meu espaço na equipe. Vamos em busca dos objetivos”, finalizou o jogador.

A estreia do Grêmio na temporada será no dia 21, contra o Caxias, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho.