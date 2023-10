Grêmio busca virada em cima do Flamengo e Renato destaca: "Fizemos um grande jogo"

Em noite de muitos gols, o Grêmio recebeu, nesta quarta-feira (25), em sua arena, a equipe do Flamengo, em partida que marcou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo entre Renato Gaúcho e Tite, o treinador do Imortal levou vantagem e viu sua equipe buscar uma virada heroica ao vencer por 3 a 2.

Na luta pelo G-4, este jogo era de muita importância para ambas as equipes, um confronto direto onde apenas a vitória interessava. O Tricolor chegou pressionado para a partida, pois já estava a quatro jogos sem saber o que é vencer no campeonato. Considerando que não vencia o Flamengo em sua arena desde 2018. De lá pra cá, haviam sido seis partidas, com quatro vitórias e dois empates para os Rubro-Negros.

O Grêmio não fez um primeiro tempo brilhante, viu o Flamengo tomar conta das ações da partida em diversos momentos, ainda assim conseguiu equilibrar melhor o jogo e criar algumas oportunidades. No entanto, o time carioca foi mais produtivo e terminou a primeira etapa com a vantagem no marcador. Em entrevista coletiva, Renato Gaúcho exaltou a confiança no vestiário após descerem para o intervalo:

"No intervalo eu elogiei meu time, estávamos bem no jogo. Trabalhamos bem a parte tática para nos defender bem. Vamos no mínimo empatar."

Mudança de postura e substituições precisas

Com uma postura mais ofensiva, pressionou o Flamengo desde o início do segundo tempo, mostrando força para buscar a virada. A magia do treinador vem ao colocar Ferreira, Cristaldo, André Henrique e Nathan Fernandes, que foram as opções gremistas para reverter o cenário do confronto e mudar a postura em campo:

"Gosto de jogar ofensivamente, as peças que entraram no segundo tempo não viviam uma boa fase, mas todos sabemos da qualidade deles, é entrar na hora certa, posso dizer que no segundo tempo, conseguimos ser ofensivos como eu queria e fizemos um grande jogo.", completou o treinador.

E justamente com essas substituições, Ferreira, Nathan Fernandes e André Henrique foram os responsáveis por marcar os gols da virada Tricolor, vencendo a partida por 3 a 2.

De olho no G-4

Com o triunfo, o Grêmio segue na sexta colocação do campeonato buscando uma vaga direta para a Libertadores 2024, somando 47 pontos. O quarto colocado é justamente o Flamengo, que mesmo com a derrota, se mantém no G-4 da competição com 50 pontos.

O próximo compromisso dos gaúchos será neste sábado (28), quando viaja para enfrentar o América-MG fora de casa, às 19h. Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.