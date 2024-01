Internacional contrata zagueiro Robert Renan

O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do zagueiro Robert Renan, que estava no Zenit, da Rússia. Ele assina contrato de empréstimo até dezembro de 2024.

Revelado pelo Corinthians, Robert Renan estreou nos profissionais em abril de 2022, atuando 13 vezes na defesa do Timão, sendo 11 delas como titular. Além disso, destacou-se no Sul-Americano Sub-20 em 2023, quando foi vendido ao Zenit. Durante a passagem na Rússia, foi convocado para a Seleção principal.

No Zenit, Robert Renan disputou 17 partidas e fez parte do time campeão nacional na temporada 2022/23, além de marcar o gol decisivo na disputa de pênaltis na conquista da Supercopa da Rússia de 2023. A ideia do clube europeu é vendê-lo a outro time do Velho Continente após o empréstimo.

Veja a nota oficial do Colorado

Pela Seleção Brasileira, representou a equipe Sub-18 e foi o capitão da seleção Sub-20 na conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, no começo de 2023. Em março de 2023, foi convocado por Ramon Menezes para a seleção principal, em amistoso contra Marrocos.