Staff de Wanderson viaja ao Rio para possível negociação

O Jogador com mais assistências do Internacional na temporada pode estar de saída da equipe gaúcha. Apesar de ter contrato com Colorado até o final de 2025, há clubes interessados em Wanderson. Alguns são de fora do país, nomes não foram revelados, mas o irmão do atleta, Danilo Sousa, da WDW Company, afirmou que são equipes de Portugal, Turquia e Inglaterra.

Porém, em caso de mudança de lar, o que vem ganhando forças nos bastidores é uma equipe carioca. Para não atrapalhar a negociação, o time também não foi dito, mas como três dos quatro principais clubes do Rio estão na Libertadores, pode-se afirmar que Wanderson pode jogar novamente esta competição ano que vem.

Apesar de ter uma multa de 60 milhões de euros, o clube do Rio de Janeiro estaria disposto a investir na casa de 7 a 8 milhões de euros e nesse valor já estaria incluso as parcelas restantes do Internacional com o Krasnodar pela compra do atacante. O clube gaúcho efetuou somente duas das seis parcelas de 750 mil euros. Caso a venda seja concretizada, o Inter receberia de volta o valor investido, além de 1.5M de euros, na cotação atual, pouco mais de 8 milhões de reais. As quatro parcelas restante, ficaram também por conta do novo clube interessado.